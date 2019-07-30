〈時評〉執政黨過於自滿 導致私菸案釀災

總統專機的私菸案已經延燒一個多星期，即便蔡英文總統親上火線道歉，止血的跡象仍然有限，並可能進一步衝擊未來選情。這正代表蔡總統和民進黨團隊若不是情勢研判錯誤，就是太過於自信、自滿，造成危機處理的輕忽失算。

去年九合一選舉過後，民進黨聲勢滑落谷底。後來，因為中國領導人習近平的元旦談話，讓執政黨找到切入點，猛打主權牌，造成整體聲勢回穩，蔡總統的支持度開始逐步上揚。

由於自覺主權牌奏效，因此在心態上，民進黨團隊掉以輕心，如同前行政院長賴清德爭取黨內總統提名失利後，不少民進黨人士私底下都相當感謝賴清賴，因為他的參選，讓蔡總統和其幕僚團隊終於神經緊繃，嚴肅面對選戰，並且提前進入戰隊位置，以因應日後的總統大選。

但好景不長，從這次總統專機私菸案的危機處理來看，民進黨初選勝出過後，蔡總統陣營似乎又鬆掉螺絲，也認為主權牌可以一路打到總統大選的正式對決，所以努力拚外交。反倒是能引起國人更多共鳴的內政部分，這陣子仍無太多著墨。

嚴格來說，這次私菸案說穿了，是國安特勤人員趁機走私，而且行之有年，這筆帳再怎樣也不該直接算到蔡總統身上，卻因為不把私菸案當成一回事，才會讓雪球愈滾愈大，也逼得蔡總統在事隔多日後，必須親自出面向國人道歉。

這或許和蔡總統的個性有關，不輕言認錯，何況這也真不是她的過錯，但這是法律層面。若從政治層面分析，蔡總統本就應該負起最後責任，若非判斷失據，不會在蔡總統上火線道歉後，仍沒有任何熄火的跡象。

而且，民進黨政府更輕忽整個後座力，像多數人原本不認識華航負責膳廚的副總羅雅美。如今，就算她是憑自己本事坐上這個位置，也會被當成是酬庸，外界只會有民進黨政府犒賞自己人的不當聯想。

整體情勢，若是在第一時間處理得宜，案情和究責不致於向上延燒，也不致讓民進黨政府擅長的國安牌被染上一層灰。現在距離總統大選，大概還有半年時間，民進黨政府若是不記取昔日教訓，還沈醉主權牌可以吃到飽的民調當中，恐怕明年會跌得更慘。