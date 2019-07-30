前往東南亞旅遊當心 屈公病境外移入病例創新高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）東南亞屈公病疫情嚴峻，我國今年境外移入病例，為歷年同期最高。此外，經檢驗發現，本月26日公布之國內史上首例本土屈公病例與緬甸境外移入病毒最相近。疾管署提醒，前往疫區旅遊之國人應加強防蚊措施。

疾管署表示，今年截至7月29日累計19例屈公病境外移入病例，感染國家為緬甸8例、馬爾地夫4例、印尼及泰國各2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例；另有1例本土病例；今年屈公病病例數為自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高。

目前泰國屈公病疫情上升且處流行期；馬爾地夫、馬來西亞及美洲地區巴西疫情持續，前述國家病例數皆高於去年同期；另印度今年病例數已累計逾14,400例。

提醒民眾如前往疫區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後如出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，告知醫師旅遊、活動史，以利及早診斷、治療與通報。

【屈公病小百科】

屈公病是一種由屈公病毒所引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播。可傳播屈公病毒的病媒蚊主要為埃及斑蚊（Aedes aegypti）及白線斑蚊（Aedes albopictus）。

感染屈公病主要的症狀是突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛。約半數的病患會出現皮疹，症狀持續約3～7天。屈公病發病初期的症狀和登革熱及茲卡病毒感染症很相似。

新生兒、65歲以上的年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者都是重症的高危險群。