【快訊】純網銀放榜意外驚喜！ 將來、樂天、LINE BANK三家都獲執照

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 台灣首波純網銀執照出爐！金管會主委顧立雄今天(30日)親自召開記者會公布名單，將來銀行、樂天銀行、LINE BANK三家純網銀均獲得執照。

綜合媒體報導，金管會歷經5個月的審查，今天由主委顧立雄親自公布名單，原本只打算發出2張執照，但出乎外界預料，3家全都過關，預計2020年正式開業。

今天顧立雄正式宣布，將來銀行、樂天銀行、LINE BANK都獲得國內首波純網銀執照。其中將來銀行是由中華電信與兆豐銀主導，堪稱「國家隊」；樂天國際商業銀行則是由國票金與在日本已有純網銀經驗的樂天銀行主導；LINE BANK主要是由LINE跟台北富邦銀行主導。

金管會去年(2018年)4月26日正式開放台灣設立「純網路銀行」，有三家業者有意角逐，但考量國內銀行家數眾多，最後決定開放新設純網銀的家數，以兩家為上限。

金管會主委顧立雄曾多次對外表示，開放兩家純網銀執照，希望可對現在保守的金融業產生「鯰魚效應」，促進數位金融市場競爭。

金管會要求純網銀設立資本至少要100億元以上，發起人當中至少有1家銀行或金控且持股達40%以上。但不得設立實體分行，僅可以設立實體總行，與少數的客服中心協助民眾操作，且可設立ATM。

這次純網銀的選擇是依照金管會訂定的四大審查項目，包括財務能力(10%)、持股超過10%發起人及預定重要負責人適格性(20%)、營運模式可行性(40%)、管理機制妥適性(30%)；至於審查階段也分成兩部分，一部分是書面審查，另一部分是面試，由各團隊預定的總經理，率領主要團隊成員參加面試，由得分最高前2名獲得執照。

純網銀從去年11月16日到今年2月15日受理申辦，共有3個團隊提出申請，金管會經過5個月審查後，於今天下午放榜。