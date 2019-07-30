交流空污管制經驗 新南向國家官員來台參訪

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）行政院環保署7月29日在桃園舉辦「2019年新南向國家空氣防制年會（South & Southeast Asia-Air Improvements in the Region, SSEA-AIR）」，邀請新南向各國及國際組織參加，共約30餘位政府官員及專家來臺交流空氣污染管制經驗。

本次年會，主辦單位邀請韓國、印尼、越南、斯里蘭卡、泰國及蒙古等國、亞洲開發銀行（ADB）及亞洲環境遵法與執法網絡（Asian Environmental Compliance and Enforcement Network, AECEN)等2個國際組織，來台參加。

本次研討會主軸，除了針對各國空氣品質管制策略進行深度交流外，並特別針對東南亞國家較感興趣且有相同背景的議題，例如執行空氣污染改善各項工作經費來源、移動污染源管制、國內工廠污染防制設備等進行經驗分享，並安排實地參觀，同步展示國內移動污染源攔查及不定期檢驗實施方式，讓與會貴賓充分了解臺灣在空氣污染管制上所做的努力及各項技術作為。並在研討會後致贈100組空品感測器予越南環境總局，期能將低成本環境監測技術的執行經驗，成功複製到其他亞洲國家。

環保署希望，透過本次研討交流會議作為合作契機，奠定未來進一步推動新南向空氣品質管理合作平台基礎，期能在亞洲區域空氣污染防制工作，創造互利共贏之合作模式，使各國於空氣污染改善上獲得技術支援及經驗傳承，區域空氣品質得以改善，同時帶動國內環保人才、綠色產業推廣輸出，並藉由環保工作實質交流，提升我國國際形象。