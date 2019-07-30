腸病毒再添2例重症　7歲女童染71型　加護病房住11天

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內新增2例腸病毒感染併發重症病例，檢驗均確診感染腸病毒71型，其中7歲女童加護病房住了11天症狀才緩解。疾管署呼籲，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一週內，務必留意其病情變化，如出現重症前兆，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

疾管署表示，2名重症個案分別為北部7歲女童及中部不足1歲之男童。北部女童因發燒就醫，因症狀持續並出現嗜睡、疱疹性咽峽炎及運動失調等症狀，再次就診後收治住院，住加護病房11天，症狀才緩解。

中部男童係因發燒、口腔潰瘍、足底紅疹就醫，之後因食慾不佳，且出現肌抽躍及右上肢無力，2人經住院治療病況改善，目前均已出院。

圖／疾管署。

疾管署提醒，感染腸病毒痊癒後，僅對此次感染的型別產生免疫，且大人也會感染腸病毒，因此，最好的預防方法是大人小孩都要用肥皂勤洗手、注意個人衛生，大人返家後應先更衣再抱家中幼童，方能降低家中幼童感染的機會。

家中孩童如感染腸病毒，在感染後的一週內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療。