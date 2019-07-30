保育有成 印度孟加拉虎數量首度增加至3000隻

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）身為亞洲最具代表性的貓科動物，孟加拉虎的數量卻逐年減少。而昨（29）日從印度傳來好消息，孟加拉虎的數量在15年來持續保育，族群數量增長將近至3000隻。

「All India Tiger Estimation Report 2018」報告書昨日發表，素有老虎之邦的印度中央邦（ Madhya Pradesh ）內共有將近530頭孟加拉虎。印度總理莫迪親自向世界宣布好消息。

莫迪表示，印度正積極朝著成為世界上最大且最安全的老虎棲息地之一。

孟加拉虎又名印度虎，主要分佈在印度與孟加拉，其體色呈現土黃色，身上有一系列狹窄的黑色條紋，腹部呈現白色，由於數量稀少，已被國際自然保護聯盟列為瀕危物種。

根據報告書顯示，目前印度約有2,967隻孟加拉虎，比起2014年記錄的2,226隻，增加了741隻。

在此之前的2010至2014年內，孟加拉虎族群數增長了近30%。

莫迪向法新社表示，15年前孟加拉虎瀕臨滅絕的問題讓印度政府相當擔心，因此對他們來說保育該物種是個刻不容緩的事情，而印度政府也用行動及結果顯示了他們保育孟加拉虎的決心。

這個擁有13億人口的國家，每4年會對孟加拉虎族群數量的普查。為了確實確認數量，研究人員在野生動物出沒的區域內，共架設了2萬6,000台攝影器材。而為了確實辨識每隻動物，研究人員藉著科技的輔助，仔細過濾35萬張照片。

由於人類過度擴建土地，濫墾濫伐森林地區，使得孟加拉虎的棲息地銳減，食物來源的缺失也使其數量減少。但最主要的問題在於偷獵事件猖獗，盜獵者為了虎皮、虎鞭、虎骨等，捕殺孟加拉虎，強烈影響其存續。

有人積極保育孟加拉虎，民眾遭虎攻擊而喪命的事件卻層出不窮。

根據CNN報導，在孟加拉的孫德爾本斯地區，一年平均有20至30人遭到孟加拉虎殺害。

世界自然基金會(World Wildlife Fund, WWF)表示，沒有人願意看到孟加拉虎滅絕，但也沒人願意看到居民遭虎殺害。

該組織也呼籲有關當局「制訂有關措施，來管理人與動物的共存空間」。

2010年，孟加拉虎的存續問題，讓13國代表齊聚俄羅斯的聖彼得堡(Saint-Petersbourg)進行會談，這些國家只想為一個共同目標努力，就是在2022年前，讓孟加拉虎的野生族群數能增加1倍，因為那年剛好是中國農曆的「壬寅年」，也就是虎年。