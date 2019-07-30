金馬主視覺羅申駿操刀　美籍攝影師「黑馬」成繆思

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金馬執委會今（30）日公布金馬56主視覺，由首次擔任金馬獎頒獎典禮視覺統籌的羅申駿率領JL DESIGN團隊操刀，靈感來自美籍攝影師，以「尋找黑馬」為題設計海報。

金馬55由三金設計師方序中擔任，主視覺海報大玩李安、鞏俐等大咖側臉意象，今年則找來曾四度操刀金曲獎視覺設計的JL DESIGN團隊，由設計師羅申駿領軍，更是他首次出任金馬頒獎典禮視覺統籌大位。

JL DESIGN創辦人羅申駿表示，「在電影世界裡，人們永遠期待新的可能性出現，如同一匹匹橫空出世的黑馬：是一部作品、一群影人，也可能是一個嶄新的時代，訴說未來的故事，傳遞真實情感的力量。」更以美國攝影師藍道爾·福特（Randal Ford）的「黑馬」系列為靈感，延伸設計主視覺海報。

金馬執委會表示，JL DESIGN在海報設計中，大膽運用較濃的黑色調，來表現電影人摸索自我、努力創作的歷程：也象徵觀眾在黑暗裡透過光、發掘電影的欣喜。

金馬執委會說明，除了濃郁的色調，黑馬周遭的每一寸刻痕，都是桀敖不馴的痕跡，象徵電影人對創作的熱情與執著。然而脫穎而出的黑馬勢必歷經無數掙扎磨練，因此從馬鬃等細節還可發現，這匹「黑馬」早已淬鍊成勇猛的「戰馬」，正奔向華語電影的最高殿堂，追求屬於他們的榮耀。

此外，「金馬56」的標準字（LOGO）設計，有別於以往著重在數字的表現，這屆特別強調中文字體的變化，透過「金馬」二字生猛透勁的書寫，展現了馬匹奔騰的形象，也象徵著蛻變的過程。

2019金馬影展將於10月27日開始售票，11月8日至24日舉行，詳情請前往官網或臉書查詢。



金馬56視覺（圖/金馬）