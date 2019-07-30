創紀錄！日本女性就業人口首破3000萬人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）日本總務省今（30）日公布的調查顯示，日本女性就業人數首度破3000萬人，主因是全職家庭主婦重回職場的人數增加，不過從事的工作大多以兼職和非管理職為主。

綜合日媒報導，據總務省公布的2019年6月勞動力調查顯示，日本女性就業人數達到3003萬人，比去年同期增加了53萬人，佔到了整體就業增加人數的近9成。

目前日本就業市場上，男女合計的就業人數為6747萬人，女性就業人數佔到整體的44.5%，15至64歲人群的就業率也創新高，達77.9%，總務省認為，統計顯示女性就業情況已大幅改善。

過去資料顯示，日本女性從30歲前後常因結婚、生子等因素辭去工作，導致女性就業率出現「M型曲線」，一直被政府視為一大課題。

不過，在女性的受雇者中，55%從事的是兼職等非正式雇用工作，是男性勞工23％的2倍以上。

日本職場的主流工作方式仍以「終身雇用制」及「長時間勞動」為前提，而女性因生兒育女必須停職或變成短時間勞動，易成為不利職場升遷的因素。

中央社引述日媒分析，日本職場未來應建立一個不問年資，而是以工作能力來評價勞工的制度，這是打造不分性別都能易於工作的環境所不可或缺的條件。