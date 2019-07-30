國防部時隔15年　再公布海峽中線精確座標　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導 ）國防部情次室今（30)日表示，根據掌握，昨(29)日共軍在東山島海域演練範圍未跨越台海中線，目前國軍對台海中線只有一個定義，座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」。

共軍昨起至8月2日在東山島海域進行軍演，有退役軍官昨指出，演練的部分範圍已跨越台灣海峽中線，國防部昨晚間發布新聞稿駁斥，並指這名退役軍官對於中線定義的認知有誤。

中央社報導，國防部今(30)日上午召開例行記者會，情次室次長陳國華中將表示，共軍近日在舟山島、東山島海域演練，屬於共軍年度計畫性的軍事演習，台灣周邊海空域情況均屬正常。

至於共軍出動的兵力有無異常，陳國華表示，目前掌握此次軍演為東部、南部戰區主導，國防部關注中。

陳國華也提到，昨共軍在東山島海域演練的範圍並未跨越台海中線，且對台海中線的定義並沒有多種版本，目前國軍對於中線只有一個定義，座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」。

針對台灣海峽中線的座標，前國防部長李傑，民國93年5月在立法院備詢時，曾經首度公布中線確切座標，與國防部今再次公布的數據相符。

此外國軍29日至30日，在九鵬基地執行精準彈藥射擊。國防部訓次室次長李兆明中將表示，此次將試射12類、117枚精準彈藥，相較去年數量略增，但詳細的彈藥類型屬於機密不能公開；而昨天射擊地對空、艦對艦、空對空，共7類、41枚彈藥，命中率95.1%。

另外，空軍多架次F-16戰機昨上午在東部外海進行對海攻擊演練，並試射2枚空射型魚叉飛彈，命中2艘退役的中字號登陸艦（LST216、LST230）靶艦，成功驗證空對海攻擊戰術。

李兆明表示，試射魚叉飛彈是每年度都會執行的訓練，並無獨特性。

九鵬基地此次實施實彈射擊、彈道無限高，射擊範圍從九鵬基地延伸至約250公里海域。據參與射擊單位表示，這次射擊範圍、規模如同去年(2018年)漢光演習。

去年漢光演習九鵬基地的精準武器射擊，主要集中於中長程飛彈裝備，包括天弓一、二型與雄三等，都是主要測試項目。

李兆明指出，此次射擊訓練都按照整體防衛構想設計，想定狀況並區分為「地對空」、「空對空」、「空對艦」、「艦對艦」、「空對面」等5種訓練方式，並運用各型戰機、主力戰艦納入訓練。

國防部30日上午召開例行記者會。上圖為情次室次長陳國華中將，下圖為訓次室次長李兆明中將。中央社