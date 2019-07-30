新二代成台泰外交小尖兵 訪駐泰處展音樂天分

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）泰國新住民二代程湘閑，以「琴聲響起 愛在一起」計畫獲得移民署「108年度新住民子女海外培力計畫」補助，於暑假期間和母親章少玲及陽明國小校長呂淑屏，一起來到母親的故鄉泰國，她扮演著外交小尖兵，與多所泰國學校進行音樂、文化及教育交流，成功促進臺、泰兩國人民情誼。

湘閑的母親是泰籍華人，父親則是臺灣籍，母親於結婚後，為照顧家庭，放棄空服員工作的11年資歷，來到高雄定居。

為了讓湘閑進一步加深認識並傳承泰國文化，湘閑母親與陽明國小校長呂淑屏討論，構思一場由湘閑、校長及自己3人，以文化、音樂、校際交流為題的「琴聲響起 愛在一起」泰國行計畫，並參加移民署108年「新住民子女海外培力計畫」(親師組)，順利通過，獲得補助，完成這場泰國海外培力行程。

湘閑親手製作「台灣印象」展示台，以臺、泰兩國國旗配上茶葉罐的旗座，搭配臺灣立體地圖，並以泰文介紹她在臺灣的故鄉高雄，學校師生對湘閑的泰語能力感到非常驚訝，且頻頻詢問展示台中風景明信片的介紹內容，而湘閑也向學校師生行銷臺灣特色景點和原住民及客家族群文化，現場互動氣氛熱絡。

訪泰期間，湘閑與母親及校長，更特別規劃拜訪駐泰國大使童振源，湘閑落落大方地向童大使表達身分並現場演奏傳統泰國民謠及「甜蜜蜜」組曲，湘閑母親亦熱切向童大使說明如湘閑般的新住民第二代，在未來將如何有助我國深化與東南亞國家之友誼。

隨後三人參觀甫落成的駐泰國台北經濟文化辦事處，湘閑及母親藉此難得機會，分別以中泰雙語輪流錄製影片，向臺灣及泰國民眾介紹臺灣特色景點及泰國代表處的新館舍。