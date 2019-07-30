免稅品「全機僅蔡總統沒買」犯眾怒　華航道歉•周玉蔻稱無政治惡意

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 華航空服處空服管理部經理劉建文，今(30)日在接受周玉蔻電台專訪私菸案時，談到總統專機上「僅總統蔡英文1人沒買免稅商品」，引發隨行綠委管碧玲、立法院副院長蔡其昌不滿，痛斥華航說謊，稍早華航已經道歉。

《自由》報導，劉建文當時在節目中表示，總統專機航程較長、行程也較緊湊，大家可能沒時間買小禮物，因此機上免稅品會買得比較踴躍，也是很正常。華航因此會特別多準備一些。

當周玉蔻問及，總統有沒有買？劉建文回，全機大概只有總統沒買。就是這句話引來立委管碧玲、羅致政抗議，表示他們也沒買機上免稅品，但該言論已影響名譽，要求劉建文道歉。

立委羅致政喊告、立委管碧玲則說若有人查到她購買任何免稅品，「我就在華航總公司發雞排，無限量。」

綜合《自由》與中央社報導，華航發言人劉朝洋表示，當時因為主持人周玉蔻問了一句「總統有沒有買（免稅品）？」因為是聊天節目，空服處空服管理部經理劉建文就回答，「大概只有總統沒買」，沒想到造成外界誤會，很抱歉。

劉朝洋說，劉建文只是想形容銷售情形，造成困擾深感抱歉與不安。華航也表示，稍早已聯繫委員辦公室致歉。

陪同蔡總統出訪的立法院副院長蔡其昌，透過辦公室發表聲明指出，針對華航劉姓主管在電台節目上指稱「全機只有蔡總統沒買(免稅品)」，嚴重誤導全國社會各界對專機出訪人員的印象。

他說，雖然在飛機上可購買免稅商品，但包含他在內的許多隨團人員並未購買，如此說法已經嚴重侮辱未購買者，將委由律師正式對發言的華航主管提出告訴，以正視聽。

《自由》引述周玉蔻受訪表示，劉建文有13次參與總統專機的經驗，節目上只是說出自己的觀察，「沒有任何政治惡意。」不過劉建文的說法，等於一竿子打翻一船人。

另外，民進黨立委趙天麟也發文指出，他因餽贈親友及自用，只有在機上購買免稅商品，總共是一條菸及化妝品等物品，完全符合規定，請大家放心。