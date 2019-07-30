台灣珍奶熱潮延燒印尼 雅加達民眾排長龍搶試喝

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為開拓印尼食品市場，貿協7月24日率領代表團前往印尼雅加達國際會展中心，參加「2019年雅加達國際食品展」台灣館，活動一連展出4天，本次展出規模約117平方公尺，並另闢台灣清真產品形象區，展示獲印尼MUI及臺灣THIDA清真認證食品，提高台灣清真產品的曝光度。

本次參展的8家廠商過半具有清真認證，享譽全球的臺灣珍珠奶茶在本屆展覽臺灣館現場詢問度最高。搶搭此波珍奶熱潮順風車，獲臺灣THIDA清真認證的伂橙公司參展攤位前試飲人潮川流不息，現場洽談合作氣氛熱絡。

雅加達國際食品展為印尼當地最具國際化專業性食品大展，每二年舉行一次。

本屆臺灣館獲印尼MUI清真認證，同時也廣受多家國際連鎖食品大廠信賴的香料專業製造業者，孝青公司，主打耐高溫、乳製品風味、具味覺的、鹹式以及茶飲香料。

本屆展覽共有來自美國、澳洲、馬來西亞、新加坡、泰國等41國、948家參展廠商，展出包含食品、飲料、咖啡與茶、酒類產品、肉品海鮮、飯店及餐飲設備、食品機械等產品，規模達3萬5千平方公尺。

根據統計，去(107)年我國主力農產食品出口至印尼金額為74,144萬美元，為我第14大出口國，出口主力產品包括生鮮鮪魚、生鮮大蒜、冷凍旗魚、可可粉、樹薯及薯粉、全發酵或部分發酵茶、調製章魚、蝴蝶蘭苗、麵食及穀類調製品。