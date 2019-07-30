金樽對月 禮讚中秋　大倉久和廣式月餅限量上市

金樽對月、禮讚中秋，為了迎接一年一度中秋佳節，大倉久和大飯店推出二款精緻廣式月餅禮盒，包括兼顧傳統與創意的紫金風華傳承禮盒，以及首度限量推出內含頂級食材黑松露鮑魚的久和禮讚典藏禮盒。即日起至8月20日前預購紫金風華傳承禮盒，還可享八五折早鳥優惠。

大倉久和大飯店今年中秋推出二款禮盒，各有三種口味。其中，紫金風華傳承禮盒有黃金柚子、豆沙夏威夷、蓮蓉蛋黃三種口味。黄金柚子將清新酸甜的柚子融入月餅裡， 豆沙夏威夷則是傳統的紅豆沙口味配上香脆的夏威夷豆； 蓮蓉蛋黃有別於一般市面上的蓮蓉使用大量的白鳳豆泥，而是採用湘蓮子製成百分之百的純蓮蓉內餡，綿密的口感更能烘托新鮮鹹蛋黃的美味。

今年首度推出的限量版月餅禮盒─久和禮讚典藏禮盒，內容包括：黑松露鮑魚、XO醬五仁、紫山藥松子三種口味。其中，黑松露鮑魚採用的是八頭鮑，由桃花林中華料理關耀簡主廚跨刀製作，鮑魚的鮮味以及彈牙的口感，與黑松露的濃香，交織成今年中秋最奢華誘人的享受；而歷久不衰的伍仁，以大倉久和祕製手工XO醬拌炒，鹹香好滋味讓人忍不住一口接一口；紫山藥松子則採用營養又色澤美麗的紫山藥，在松子的點綴下，入口綿長餘韻久久不散。

除了內容實在、口感豐富之外，大倉久和月餅禮盒在包裝上也絲毫不馬虎，紫金風華傳承禮盒運用具有皇家氣勢的紫金二色，細膩的裝飾、實用的抽屜盒，都讓這款禮盒更具價值；久和禮讚典藏禮盒則是大器典雅的暗紅色皮革紋樣，上面飾有雅緻的窗花圖案，相當值得收藏。