「台版小瑞士」逾70公頃金色花海 花蓮金針花季8/3登場

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）擁有台灣最大金針花面積的赤科山及六十石山，每年8、9月花季時總吸引大批遊客造訪，今年富里鄉和玉溪地區農會特別攜手合作，將於2019花蓮金針花季期間推出一系列兼具視覺、味覺、聽覺的感官饗宴，絕對是今夏不可錯過的必遊景點！

花蓮金針花海素有小瑞士之稱，六十石山和赤柯山金針面積合計470公頃，留花面積約71.31公頃，每逢八、九月綻放黃澄澄的金色花海，放眼望去滿山頭的金針花搖曳生姿，美麗的金色花海讓人難以忘懷，事國內外旅客引頸企盼的盛事。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年花季期間是8月3日至9月15日，為了吸引更多遊客造訪，今年赤科山結合特殊地勢，設計大型金針花意象圖騰花海，六十石山則派出各種不同造型的玩具小奇兵擔任領航員，讓大家來六十石山除了感受金針花海魅力之外，也可深度探訪各具特色的體驗農家，挖掘隱藏在山谷中各處小驚喜。

花蓮六十石山金針花。（圖片來源：flickr，拍攝者：黃昱峰）

金針花季所在地玉溪和富里兩家農會也與當地旅遊業者合作，精心規畫多樣主題的農業體驗活動及1日遊行程。赤科山以「遊赤科、針趣味」揭開花季序幕，主打賞花農遊專車，行程包含秘境體驗、手洗愛玉、手作柚香司康，以及帶領民眾體驗最有深度的稻鎮，感受赤柯山特有的農家風情。

六十石山今年則主打「茶米敘花香 忘憂樂饗宴」，讓遊客走訪富里六十石山的當下，更能深入農村遊玩體驗，從週一到週日天天都有不同的體驗讓遊客流連忘返，走訪菸樓玩柚香客家菜包、深入羅山揭開泥火山豆腐神秘的面紗、製作屬於農村的驅蚊膏藥、品嚐美味窯燒、了解天然愛玉如何產出、學習如何成為製茶師等。

六十石山在花季期間每週三將開放製茶體驗，今年富里鄉更推出以曙光慢養的茶園哲學「旦茶六十」品牌，高質感的設計禮盒是伴手禮首選。赤科山也將在8/3及8/24推出「天地茶席」活動，預定在三巨石前謝家廣場，邀民眾一起賞花喝茶。

兩座山更結合了在地藝文團體，六十石山在8/4日至9/1每星期六、日晚間安排「浪漫星光音樂會」街頭藝人表演，赤科山則在「天地茶席」加映「山海共鳴」表演，讓遊客在夏日晚風中享受音樂洗禮。