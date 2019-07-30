泰國知名旅遊節目來台拍攝 被珍奶+太陽餅聯手征服

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台中的美大家都知道，泰國知名旅遊行腳節目「Pha Sa BAZAAR」7月20日起連5天來台拍攝，拜訪台中、彰化及南投知名景點，其中3天在台中體驗建築藝術、文創市集、觀光工廠、美食DIY及茶館夜市等，大讚台中「好吃、好玩、好好買!」

「Pha Sa BAZAAR」旅遊節目拍攝小組自台中機場出關後，首站直奔市區的「紙箱王」，以紙類打造親子樂園的紙箱王讓主持人驚呼連連。拍攝小組也體驗手作珍珠奶茶，深入了解珍珠奶茶發源地的文化底蘊，而台中市政府目前也正在舉辦台中珍奶節，主持人更特別鼓勵年輕朋友到台中體驗道地珍奶。

一行人並在古早味餐點著稱的「有春茶館」品嘗台灣傳統的手路菜佳餚。

拍攝小組更走訪「逢甲夜市」及「一中商圈」，品嘗夜市小吃大腸包小腸等美食。

頗富盛名的范特喜、審計新村、草悟道等文創基地，也是節目拍攝目標。最後拍攝小組也體驗了太陽餅DIY，並欣賞台中國家歌劇院的建築之美。

「Pha Sa BAZAAR」旅遊節目拍攝小組成員表示，相較泰國曼谷幾乎全年皆是炎熱氣候，台中氣候舒適，非常適合旅行，觀光工廠和手作體驗行程更是老少皆宜，國際級歌劇院也相當推薦遊客進入細細參觀。而各式各樣的文創市集及夜市更是「好吃、好玩、好好買」，相較於都市緊湊繁忙的節奏，充滿在地樂活風格的台中，是一趟讓人驚豔又餘味繚繞的旅程。