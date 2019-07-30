台師大免費肢體訓練　名師領軍不藏私

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國立台灣師範大學表演藝術研究所（以下簡稱台師大）首創完全免付費的「強化課程」，由前雲門首席舞者吳義芳領軍，開設橫跨爵士、芭蕾、基礎武功等課程，自即日起在台師大知音劇場舉辦為期兩週的「肢體工作坊」。

台師大表演所所長夏學理教授表示，在接獲學生的來信後，即向所務會議欣喜說明學生們的強烈學習心與上進心，而儘管表演所每學期經費有限，也要全力成就學生的一心向學。

於是，在吳義芳教授的籌辦下，台師大表演所首創的免付費「強化課程」，邀請到爵代舞蹈劇場林志斌團長、台北首督芭蕾舞團資深舞者林逸貞老師、跳格肢體劇場莫嵐蘭團長，以及足夢舞人彭俊銘團長，分別為學生們開設爵士、芭蕾、基礎武功、踢踏等「肢體工作坊」。

此外，特別請到國際知名舞蹈家 - 紐約大都會歌劇院《蝴蝶夫人》獨舞者暨林肯中心、百老匯職業舞者張心平（Hsin-Ping Chang），為學生們開設「身，心與表演」大師班。

吳義芳說明，「肢體工作坊」的鑽石師資群，不但能圓滿學生們的學習心與上進心，力促學生們在舞蹈技巧與肢體修鍊的道路上飛越障礙，同時，也必然可以為9月27日起，因慶祝臺師大表演所15週年，而預備連演12場的《靈山》舞蹈劇場大大加分。