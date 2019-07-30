港人上廣東　疑遭中國查手機有無抗議影像

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）有香港網友分享被中國海關警察帶去問話、調查手機內有無抗議影像、甚至按壓指紋的恐怖經歷，呼籲若要前往中國務必攜帶另一支手機或提前將影像資料刪除。

事主透過友人Facebook帳號貼文，指7月28日隨同家人上廣東吃喜酒時，於羅湖關口遭中國海關警察扣查近兩個小時。其間，中國警察要求事主解鎖手機，並擅自安裝wechat將手機內所有照片、影片傳輸到警察電腦備查，並對事主錄口供、要求畫押指紋等。

事主表示，中國警察在錄口供時，蠻橫問及「你人為現在香港發生的事情正不正常？」、「元朗影片是如何取得的？」、「一連串遊行是否有外國勢力組織動員？」等，令事主感覺自己彷彿已經遭定罪。放人前，中國警察更威脅事主不可在中國境內轉發任何香港敏感片段，若發送多於15則將會再「拉事主回來坐」，令事主懷疑自己手機是否遭安裝間諜程式。

也有其他網友回應，指出自己亦有出入境時被要求打開手機相簿、wechat等查看，但尚不至於被帶去訊問的程度。

雖然難以驗證該網友所分享的經歷真偽，但在入境各國時，各國海關本就會隨機抽查入境旅客，部分國家甚至有機會要求查看手機。提醒計畫入境中國的旅客，事前務必當心自己的隨身物品及手機內容，是否可能引禍上身。