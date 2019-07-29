私菸案北檢今起大規模約談　特殊人士將秘密偵訊

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北地檢署偵辦菸品走私案，6名檢察官今(29)日下午帶著檢察事務官，前往位於仰德大道的國安局，以證人身分訊問20名國安局參與團購菸品的人員，釐清訂購細節。

專案小組週六、日（27與28日)過濾被告供詞、查扣卷證，並召開多次專案會議後，規劃本週起擴大約談相關人員。

中央社晚間發稿指出，檢方今上午提訊在押的張恒嘉，訊問他所參與菸品走私細節，中午還押台北看守所。檢察官也發函國安局等單位，調閱人事調派、編制等與本案相關資料。

北檢2名主任檢察官、4名檢察官今下午帶著檢察事務官，前往國安局，訊問20名參與採購菸品的國安局人員，釐清訂購細節。

另外，華航董事長謝世謙、資深副總經理羅雅美、空品部副總邱彰信，日前被告發瀆職等罪，專案小組也不排除約談3人說明。

《自由》報導則稱，台北地檢署偵辦國安特勤私菸案的專案小組，下午再與總統府侍衛室及特勤中心等單位協調，要求提供訂購香菸的名單，特勤中心共交出20人名單，而非近來外傳的50名單。

台北地檢署另找尋合適地點，親自以證人身分訊問20人；據悉，檢方今天並沒有前往國安局偵訊，訊後不會將相關人帶回北檢複訊。

報導稱，北檢今下午共派出4名檢察官及2名主任檢察官，預計將偵訊20人，至發稿為止仍在偵訊中。

《聯合》今稍早發稿稱，檢調偵辦國安人員購買私菸案，繼收押團購菸品的少校侍衛官吳宗憲及張恒嘉、搜索華航後，周末仍持續過濾物證資料。檢方物證鞏固後，今(29)日起將對部分人證展開大規模約談，對象包括華航高層、總統府侍衛室人員及相關買受人，且不排除追溯調查至馬英九執政時期。

報導稱，由於擬定的約談對象不少，檢方與調查局已達成共識，為了讓案件順利進行，同時低調保密，有些特殊人士將於北檢本署以外的地點偵訊。

據悉，檢調為釐清訂購、備貨菸品等流程，將根據日前華航公布及檢調清查所得的馬英九、蔡英文兩任總統出訪資料，分三部分約談私菸案的關係人。

第一部分是總統出訪案的專案承辦人員，包括華航前董事長何煖軒在內的華航高層，第二部分是所有參與過的總統府侍衛室人員，第三部分是菸品買受人。

檢調偵辦私菸案，22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品及多項證物，並約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉等人。檢察官複訊後聲押吳、張獲准。

專案小組24日約談華航空品處小組長黃川禎，釐清菸品訂購細節，檢察官訊後諭令黃男新台幣20萬元交保。專案人員25日大舉搜索華航空品處、公關室、華膳空廚辦公室、保稅倉庫等地，扣得數十箱報表、清單。