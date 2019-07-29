共軍南北方軍演　學者：驗證能否同時兩面開打

共軍近日在台灣北方舟山群島、南方東山島海域軍演。戰略學者林穎佑今天表示，四海連動（南海、台海、東海、黃海）情況下，可觀察的不只是兵力調動，而是共軍能否同時進行兩場戰役。

中國浙江海事局昨天公布，昨天晚上6時至8月1日晚上6時，在舟山群島一帶進行軍事活動；無獨有偶，廣東海事局今天則發布航行警告，從上午6時至8月2日晚上6時，於東山島海域進行軍事活動。由於同時間在台灣南北方各有軍事行動，演訓內容及象徵意義備受各界關注。

戰略學者林穎佑表示，共軍可能正在驗證進行大規模聯合戰役登陸演習時，若外軍航空母艦介入戰事並馳援台灣，共軍該如何對此因應；他提到，每年這段時間都是解放軍演習的旺季，此次東山島、舟山群島「一南一北」兩地同段時間的演練，可以觀察的不只是兵力調動，而是同時兩面開打，考驗解放軍是否能夠進行來自不同方向多面受敵的兩場戰役。

林穎佑提到，當前有所謂「四海連動（南海、台海、東海、黃海）」的說法，意即若南海、台灣、朝鮮半島及日本等處發生狀況，都會有連帶的效果，因此共軍才會在一南一北執行演習，考驗解放軍是否能在香港甚至南海有狀況時，依然能應付來自其他方向的敵人，類似於過去美軍曾提過同時「打贏兩場局部戰爭的說法」。

林穎佑指出，配合日前中國發布的國防白皮書，現在的軍演有連續劇的意涵，在官方文件發布後，配合實際的軍演 ，以達到文攻武嚇的作用。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，東山島海域是共軍三軍聯合作戰訓練的區域，是跨軍種、規模較大的戰區級演練；而舟山群島目前的演訓內容並不明朗、演練區域也不大，尚未能夠做出定論。

但揭仲說，若舟山群島是戰區級，與東山島海域一樣是跨軍種大型演練，代表共軍同時動員兩大戰區進行聯合作戰，若是由北京中央軍委作戰中心進行指導，更是近年來相當罕見、甚至是第一次的演練，軍演內容可能是演練對台作戰的戰術與步驟。

一名退役海軍人員在社群媒體上表示，共軍於東山島海域的演練範圍，有部分已超越海峽中線。對此，國防部下午發布新聞稿表示，這名退役人員對海峽中線定義的認知有誤，所評述共軍相關軍事活動的內容，涉及國家安全，若未經查證就逕自對外公布，易造成國人疑懼與社會不安。

國防部指出，中共迄今未放棄以武力犯台，且於東海及當面東南沿海舉行各種年度計畫性軍事演習，造成中華民國台灣2300萬同胞的反感，無助於兩岸和平發展，更嚴重破壞區域的安全與穩定。

國防部強調，面對日益嚴峻的敵情威脅與區域情勢的變化，國軍以負責任的態度，運用聯合情監偵作為，充分掌握台海周邊海、空域動態，妥慎應處，維護國家安全，確保區域穩定，籲請國人放心。