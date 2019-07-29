如興董事長疑涉證交法股價跌停　大股東之一國發基金要求專案報告

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）全球最大牛仔褲製造商: 台灣如興公司董事長陳仕修涉犯證交法，上週六(27日)遭北檢複訊後諭令交保，今(29)日股價跌停鎖死，身為大股東之一的國發基金成為苦主。

中央社報導，國發基金今天闡明3大立場，並強調會透過公股董事，要求公司做專案報告。

國發基金為帶動產業轉型升級，創造就業機會，設立「產業創新轉型基金」，並在2017年通過參與認購如興股份有限公司增資普通股8000萬股，投資金額新台幣14.88億元，幫助如興併購中國玖地公司。

時代力量立委黃國昌去年(2018年)質疑，接受「國家發展基金」挹注的如興併購玖地案，內幕重重；「金融監督管理委員會」去年8月，將如興案函送台灣台北地方檢察署偵辦。

黃國昌踢爆，如興所併購的玖地公司，是百分之百中資企業，質疑國發基金協助中國滲透台灣企業。

北檢26日約談如興公司董事長陳仕修等人，複訊後北檢以涉犯證券交易法，在27日諭令交保。

中央社引述國家發展委員會主委兼行政院國發基金管理委員會召集人陳美伶表示，國發基金秉持3大立場:

第一是已進入司法程序，請公司務必配合司法調查；

第二，會透過一席公股董事於董事會要求公司做專案報告；

第三，司法調查結果如果確實有任何不法情事，國發基金將依法處理善後，以維護合法投資權益。

儘管如興強調，調查過程中全力配合並提供一切必要資料，且公司財務業務沒有受到影響，但如興及關係企業中和羊毛今(29)日股價雙雙跌停。今早如興股價開低走低，開盤不久就跌到13.25元跌停鎖死，創下去年12月中以來低價。

同樣由陳仕修擔任董事長的關係企業中和羊毛，股價亦在9時30分左右以28.05元跌停鎖死，創下去年10月初以來的低價。

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