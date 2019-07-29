熱情仲夏與S HOTEL「香約七夕」

濃情炙熱的八月，正是2019年七夕情人節的開端，受到「味覺‧法國」美食節肯定的法式料理餐廳S Restaurant & Bar，推出「浪漫之宴‧愛戀情人套餐」，讓喜愛S餐廳的戀人們享用頂級食材饗宴！ S HOTEL同步優惠「相約七夕‧邂逅巴黎」一泊二食住房專案驚喜價NT$7,799（原價NT$21,999+10%），情人節專屬限定！2019年8月3至8月7日，入住S Deluxe豪華房，享受一泊二食的悠閒假日，除可享有S餐廳風尚自助早餐2客及雙人共享的「浪漫之宴‧愛戀情人節套餐」，入住期間還可品味法國百年特色香水居家香氛品牌「Parisine巴黎心」，讓您沈浸充滿粉紅泡泡的兩人世界！

巴黎百年香氛世家進駐S HOTEL 體驗客製香氛打造專屬情人香氣

2019年8月3日前預購S HOTEL「相約七夕‧邂逅巴黎」一泊二食住房專案，即可獲贈Pazzo「A'room 香遇美好」沐浴露與身體乳正貨雙入組(市價NT$1,080/組) 。8月3日至8月7日，來自巴黎的百年香氛世家「Parisine巴黎心」，在S HOTEL B1 S Restaurant & Bar設置香水藝術吧，凡以此專案入住即可享有免費客製香氛體驗，製香師依據您的喜好，為您精心特製像是啜飲一杯調酒，創造不同香調、推疊多元組合，獨特品味感受貼近自我個性。即刻預訂，與戀人浸沐在菲力普·史塔克充滿標誌性的粉紅鏡面，紀念專屬於你們的浪漫之夜！

驚艷「浪漫之宴‧愛戀情人」雙人套餐 搭配出浪漫又高格調的燭光晚餐

另外，S Restaurant & Bar也將在2019年8月7日(三)當日推出限量的「浪漫之宴‧愛戀情人」雙人套餐。特製紅玫瑰奶油搭配天然手作酵母麵包，前菜帶來「鴨肝蒸蛋佐巴西蘑菇、綠蘆筍」使用中式黃酒提鮮、特選巴西蘑菇與當季綠蘆筍，鴨肝蒸蛋有著鮮奶油的滑順濃郁口感，湯品「法式蝦澄清湯」燉煮香味蔬菜、蝦頭和香茅浸漬，熱前菜「香煎北海道干貝佐米型義大利麵」撒上烏魚子、帕瑪森起司，生食級干貝絕對滿足的口感，粒粒都是頂級的享受！豪華主菜二選一即推出「火烤半隻波士頓龍蝦佐香蒜鯷魚醬」、「和牛橫膈膜牛排佐馬鈴薯泥與牛肉醬汁」，蒜蓉調味的鯷魚醬汁為龍蝦帶來醇厚的海洋滋味，澳洲和牛則是選用橫膈膜部位，豐富濃重肉的香氣、不失軟嫩的口感立即圈粉。如果愛在心頭口難開，「甜在心莓果慕斯蛋糕」替您畫下最浪漫完美句點。奢華享受只需3,999+10%驚喜價，相約來S HOTEL樂享七夕情人之夜，實際又精打細算的你，千萬別錯過！歡迎提前至S餐廳來電訂位洽詢。