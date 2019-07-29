大倉久和桃花林 桃花映紅七夕相守

鵲橋現，情人會。牛郎織女的深情相守至今傳唱，是亙古不朽的堅貞愛戀。在此浪漫時刻，大倉久和大飯店桃花林中華料理為您準備七夕情人節套餐，呈獻精選佳餚，歌頌您與摯愛獨一無二的緣份。套餐每位NT2,600+10%，新派粵菜的細膩精巧與美味，讓這浪漫夜晚再加分。

從「七夕」作為發想，七道以深厚粵菜實力作為後盾的桃花林七夕情人節套餐，從頭盤開始便是精彩不斷: 《清酒鵝肝拚雙味金絲龍蝦》以龍蝦兩吃帶來的甜鹹風味,搭配清酒蒸鵝肝的清雅宜人作為開場，脆彈與濃郁在口中兜轉，讓人不禁期待接下來的盛宴。

多以甜點呈現，譽有「植物燕窩」美名的食材-桃膠,在關耀簡主廚拿手的湯品現身: 《濃湯蟹肉桃膠》以鮮香南瓜濃湯襯底，蟹肉的鮮美與桃膠彈牙口感結合，是出乎意料的合拍，就像南轅北轍的兩人，卻能在茫茫人海中相遇相知的幸運；《黑松露酒蒸石斑魚》中將桃花林特製濃香黑松露醬搭配帶有圓滑喉韻的花雕酒，鮮嫩紮實肉感的清甜石斑魚，在一醬一液交融下，散發誘人香氣。最後以飽吸精燉海鮮湯頭的酥脆炸米作為主食總結，《海鮮湯泡飯》不僅只是帶來飽足感，熬煮24小時的龍蝦湯頭更是令人回味再三的餘韻。

愛侶專屬的日子，甜點自然也不能馬虎。套餐中《牛油果雪糕拼雪蛤蛋塔水果盤》將適合保養美顏的食材巧妙搭配，抗氧化的牛油果(酪梨)以雪糕樣式帶來滑潤口感，港式甜點中著名的美容聖品-雪蛤則以新鮮現做的香甜蛋塔為底，晶透質感點綴其上。另外活動期間點用七夕情人節套餐，皆贈送手工馬卡龍一份，甜而不膩的馬卡龍讓兩人在此情此景中享用，象徵著感情是兩人細心呵護彼此的甜美果實。

大倉久和大飯店桃花林中華料理，將情人間絲絲縷縷的情意細密織縫，打造出限期七夕情人節套餐。食材運用大方雅致更富含體貼心意。不僅美味，也是完美襯托情人節如此特別日子的加分安排。七夕情人節套餐每位NT2,600+10%，僅在2019/08/04~08/10間午晚餐時段提供，大倉久和大飯店與您共度美好時刻。