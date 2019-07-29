騎著「卡打恰」遊台灣 北中南東4大主題體驗小鎮風情

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）交通部觀光局啟動「臺灣自行車節」系列「Light up Taiwan極點慢旅」活動，以臺灣周邊美麗的海洋與北中南東4個極點特色的「燈塔」為主題，搭配自行車活動，吸引民眾前往旅遊。

今年極點慢旅活動除了以4極點燈塔各具特色的自行車旅遊路線，引領民眾尋訪燈塔美麗的身影及壯闊的藍海濤聲外，更提供地方小鎮食、宿、遊、購、行資訊，鼓勵遊客探訪周邊小鎮，體驗臺灣小鎮美妙的景色與濃厚的人情。

「Light up Taiwan 極點慢旅」系列活動，分別為7月27日「極東點-三貂角燈塔騎遊」、8月10日「極西點-國聖港燈塔鹽田慢旅」、10月12日「極南點-鵝鑾鼻燈塔佳樂水慢旅」及11月16日「極北點-富貴角燈塔騎遊」。

另外於8月11日辦理1場雲林濱海小鎮慢旅自行車活動，向民眾介紹雲林四湖、口湖當地特有的自行車路線、景點，以及在地農特產品、特色餐點等。在雲嘉南濱海的鹽分地帶騎乘自行車，您將會發現，遠離人群喧囂，不一定要遁入山林，濱海漁村的質樸采風與濃濃人情味，絕對值得騎乘自行車前來細細體會！

活動將發行「臺灣燈塔極點慢旅活動護照」手冊，除報名參加活動之民眾，將免費贈送外，護照手冊電子檔亦將置於管理處及活動官網供民眾下載使用。

此外活動將搭配極點集章方式，遊客可選擇參加自行車系列活動或自主完成4極點集章後，即可獲得紀念證書1份，希望藉由4極點燈塔的自行車系列活動，促使民眾認識及親近臺灣這塊美麗的家園，發掘臺灣之美，創造永續旅遊環境。