曾在台教英文　加州眾議長訪台

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國加州眾議長藍道安於今（29）日率團訪台，期間將晉見總統蔡英文，並會晤立法院副院長蔡其昌、外交部長吳釗燮等台灣官員。

外交部今日發布新聞稿表示，過去曾在桃園教授英文的藍道安（Anthony Rendon）對台灣並不陌生，此次率團訪台旨在考察我國高速鐵路等重要基礎建設，並瞭解我國經濟發展與產業轉型。

外交部表示，藍道安的訪問除有助於進一步促進雙邊貿易及投資外，也將深化雙邊教育與文化交流。台灣與加州雙邊經貿關係緊密，台灣為加州第七大、亞洲第五大貿易夥伴，每年雙邊貿易額高達200億美元。

訪團成員還包括美國加州州眾議會銀行與財政委員會主席黎夢（Monique Limon）、州參、眾議會急難管理聯席委員會主席史麗緹（Christy Smith）、眾議會紀律委員會主席雷凡璐（Luz Maria Rivas），以及眾議會婦女生育健康委員會主席鮑蕾（Rebecca Bauer-Kahan），皆為首度訪問台灣。

訪團將停留至週六（8月3日），期間將會見蔡總統級政府部門首長，並拜會經濟部、金融監督管理委員會、行政院性別平等處、桃園市政府及桃園捷運公司等單位。

訪賓並還參訪國立故宮博物院、台北101，以及台灣高鐵探索館等文經建設。