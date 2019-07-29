把握桃園起飛商機　臺灣企銀東林口分行開業

臺灣中小企業銀行東林口分行於7月29日隆重開業， 由臺灣企銀董事長黃博怡主持剪綵儀式。近年隨著機場捷運通車，交通網路更臻完整，帶動北北桃生活圈緊密連結， 桃園市人口快速成長，成長幅度居六都之冠，且因鄰近五股、泰山，用地取得成本相對便宜，加速帶動人口及產業群聚效應， 從長庚生活圈、樂善科技園區，到新北影視園區，小微企業及新創產業蓬勃發展。

黃博怡董事長表示，臺灣企銀從民國71年就開始在林口服務， 迄今已深耕超過30年，深獲在地中小企業肯定！由於桃園龜山及林口地區人口與商業活動逐年成長，業務量也逐年增加， 為強化對中小企業服務的深度及廣度，擴大服務範圍，因此成立東林口分行。

臺灣企銀東林口分行坐落在桃園市龜山區文化二路， 距離林口長庚醫院走路只要2分鐘，旁邊就是林口工業區，鄰近有樂善科技園區（A7產業園區）及新北影視園區，是企業辦公、 新創產業的群聚地，來往人潮多，東林口分行開業後將可滿足更多當地客戶對於融資、理財等金融需求。

臺灣企銀近年來將業務重心回歸強化中小企業專業銀行定位， 加強對在地中小企業服務，近期更榮獲2019卓越銀行評比非金控銀行類別之「最佳新創產業服務獎」。

臺灣企銀表示，隨著金融科技不斷推陳出新， 將持續導入金融創新服務，並同步優化內部作業流程， 提供客戶更好的交易體驗，讓民眾感受銀行全新服務模式。