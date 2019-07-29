截止7月26日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年7月26日累積開戶數為16,217,026戶，較7月19日累積開戶數為16,185,395戶，增加31,631戶，增幅約0.20%。另本年7月26日現股當日沖銷累積開戶數為1,836,669戶，較7月19現股當日沖銷累積開戶數1,829,187戶，增加7,482戶，增幅約0.41%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年7月26日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,974戶較7月19日開戶數174,818戶，增加156戶，增幅約0.09%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至7月26日止日均值為306.00億元，總成交金額為41,310.57億元，其中盤後定價交易金額為137.34億元。另本年度截至7月26日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.91%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.94%。

(二)本年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,179人。

(三)本年度興櫃股票截至7月26日均值為7.74億元，總成交金額為1,045.52億元。

四、本年度上櫃有價證券截至7月26日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計638家，較上週(截至7月19日止)得為信用交易家數637家，增 加1家。

(二)融資餘額為473.73億元，較上週(截至7月19日止)融資餘額466.04億元，增加7.69億元，增幅約1.65%。

(三)融券餘額為76,426張，較上週(截至7月19日止)融券餘額68,597張，增加7,829張，增幅約11.41%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.38%，較上週(截至7月19日止)之比例12.37%，增加0.01%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.39%，較上週(截至7月19日止)之比例0.39%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至7月26日止，累計營業天數137日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計124期，發行餘額為5兆4,916.17億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計110家559期，發行餘額為1兆9,121.3億元，較上週增加83.75億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家179期，發行餘額為1,252.97億元，較上週增加2.4億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家356期，發行餘額為9,344.91億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計640期約1,719.66億美元，較上週增加0.38億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為26兆4,527.13億元，日均值為1,930.85億元，包含：

1.買賣斷交易4兆155.80億元，日均值為293.11億元，佔總成交金額比例為15.18%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆8,023.36億元，佔買賣斷成交金額比率為69.79%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆2,132.44億元，佔買賣斷成交金額比率為30.21%（包含政府債券6,356.87億元，日均值為46.40億元；普通公司債4,728.95億元，日均值為34.52億元；金融債券928.86億元，日均值為6.78億元；外國債券117.76億元，日均值為.86億元）。

2.附條件交易22兆4,371.33億元，日均值為1,637.75億元，佔總成交金額比例為84.82%，其中等殖成交系統成交金額為2,686.55億元，佔附條件成交金額比率為1.2%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為3.48億美元，以澳幣計價之成交金額為0億澳幣，以人民幣計價之成交金額為20.32億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.05億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為72.04億美元，以人民幣計價之成交金額為103.04億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為2,440億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交2,440億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為2,724.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計507.37億元，本年度累計成交金額為258.73億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計791.80億元，本年度累計成交金額為455.23億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,884.99億元，本年度累計成交金額為1,162.10億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,016億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計537.64億元，本年度累計成交金額1,323.37億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計1.32億元，本年度累計成交金額79.25億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,994.65億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年7月26日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：776家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：13家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(鑫創電子、富致、新盛力、豆府)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：1家 (安碁資訊)

二、截至108年7月26日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：241家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：16家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家 (傑生)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：15家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年7月26日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：155家

(三)當年度累計輔導家數：15家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年7月26日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,107家

五、截至108年7月26日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.7.28~108.8.3)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無