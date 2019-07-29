台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超29.71億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2019/7/22~2019/7/26）外資在集中市場總買進金額為1,530.78億元，總賣出金額為1,501.07億元，買超為29.71億元，另統計自2019年年初至7月26日止，外資總買進金額為4兆3,027.47億元，總賣出金額為4兆2,563.62億元，累計買超為463.85億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆2,486.44億元新台幣，占全體上市股票市值的40.42%，較7月19日的13兆2,265.31億元新台幣，增加221.13億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進108,018千股，賣出40,133千股，買超67,885千股。

第二名：台積電：買進105,225千股，賣出71,088千股，買超34,137千股。

第三名：旺宏：買進84,038千股，賣出57,296千股，買超26,742千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進40,281千股，賣出153,558千股，賣超113,277千股。

第二名：友達：買進36,118千股，賣出122,489千股，賣超86,371千股。

第三名：華通：買進24,060千股，賣出71,062千股，賣超47,002千股。