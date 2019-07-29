土地銀行宜蘭分行遷址營業 服務全新上路

為擴大服務客戶，提供優質金融服務，土地銀行宜蘭分行於108年7月29日（星期一）遷至宜蘭縣宜蘭市光復路43號新址繼續營業，並舉辦愛心關懷及回饋社會公益活動。

宜蘭分行新址位處宜蘭市核心位置，緊臨主要幹道光復路與舊城南路交會點，鄰近宜蘭火車站，附近交通便利，所處地段商業行為活絡、店家行號林立、公共設施完善、政府機關密集，有利於各項金融業務推展。

該分行除有舒適的營業場所及設施外，更提供各項存款、放款、匯兌、貴賓理財等全方位金融服務，並設置數位體驗區，配備電腦及iPad等設施方便客戶透過語音電話銀行、網路銀行、網路ATM、行動APP等電子金融服務，即時完成交易，免臨櫃排隊等候。

土地銀行除致力於提升服務品質外，向來熱心社會公益，善盡企業社會責任，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，為持續關注弱勢族群安養生活，已陸續與各縣市政府合作辦理「教育公益獎助學金信託」及「社會福利公益安養信託」，暨開辦「樂活養老」貸款專案，對家境清寒學子、高齡者及身心障礙者安養生活照護之公益活動持續推展，展現取之於社會、用之於社會的公益形象。為加強該行與社區民眾互動、回饋社會，開幕當日除邀請宜蘭縣「五結國小舞獅隊」表演開業鼓舞外，並舉辦公益捐贈予宜蘭縣聯合勸募基金會，場面既熱鬧又溫馨。

土地銀行成立逾70年，除貫徹政府賦予專業銀行之使命外，近年來在五加二新創重點產業融資、新南向授信、聯合授信、國際金融、信託、財富管理、都市更新及危老建物重建等業務，俱有卓越表現，更以「創新、效率」及多元發展的企業化經營方式，積極提升國際競爭力，朝向全方位優質金融機構的願景邁進。