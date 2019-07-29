【生態越界日提前到來】地球一年的天然資源量 人類只花7個月就用完

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）根據非政府組織「全球生態足跡網路（Global Footprint Network, GFN）」計算，人類在7月29日這天，提前把2019年地球上的天然資源配額用光了，較去年的8月1日，還要早上好幾天。未來5個月人們需在有限的資源「額度」中生活。

綜合法媒「世界郵報(Le Monde)」及其他外媒報導，首次紀錄「地球超載日」(Earth Overshoot Day, EOD)亦稱作「生態負債日」，在1970年為12月29日，去(2018)年則落在8月1日，今年更提早3天來到7月29日，創下有史以來最早的記錄。

「地球超載日」或「生態負債日」的目標是在試算每年地球生態資源進入到赤字的日期。自1970年開始，人口增長和平均需求雙雙加速了地球資源消耗的速度以致超過其再生速度。

從那之後，消耗的速度就逐年加快。

1988年，生態負債日是發生在10月15日。1998年則發生在9月30日，2008年則落在8月15日，2018年更提前到8月1日。

與全球足跡網路合作的世界自然基金會(World Wildlife Fund, WWF)表示，逐年提早的「生態越界日」意外反映出，人類對自然資源的貪婪和掠奪性。

今年到7月29日，人類已用掉地球供人類一年份的樹、水、土地、漁貨等資源量，而釋放的碳排放，也已超出海洋與森林所能負荷且吸收的量。

自7月29日起，人類消耗自然資源的速度，相比地球生態系統在這一年內再生、可供使用的速度快上1.75倍，代表人類一年需要用掉1.75個地球天然資源的量，才足以打平，而這些全都是因為過度的食用魚類、森林濫墾以擴增農地面積所致。