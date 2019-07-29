雲門、陶身體劇場互換編舞家　林懷民宣告最後舞作「秋水」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）雲門舞集、陶身體劇場交換舞者帶來全新創作，由「艋舺之子」鄭宗龍替陶身體劇場編制「乘法」，陶冶替雲門舞者編「12」，林懷民則在退休前策劃最後一檔創作「秋水」，跨世代的組合將於高雄首演，接著移師至台北、台中，隨後將前往中國8個城市展開巡演。

雲門舞集甫於兩廳院舉行年度戶外公演，吸引4萬人潮塞爆藝文廣場盛況，隨著林懷民宣布退休之際，並交棒給「毛月亮」執導，雲門2藝術總監鄭宗龍，現卻又蹦出令人驚喜的消息，在林懷民正式退休前，雲門將與陶身體劇場（以下簡稱陶劇場）交流，互換編舞者演出，其中，林懷民更將攜手資深舞者，帶來「秋水」舞作。

林懷民於今（29）日記者會上表示，禮拜六（27）是告別林懷民時代，今日則是迎接新雲門。他透露，會有這次交換舞者的演出，是兩位年輕藝術總監在聊天時一時興起的想法。他說，當時，陶身體劇場藝術總監陶冶問鄭宗龍，「能為陶身體劇場編舞嗎？」鄭宗龍答應後，也回問對方是否願意幫雲門編舞，因而促成此次節目。

然而，早在五年前，林懷民已邀請陶劇場來台演出，在眾多舞團中，為什麼邀請以簡約俐落風格聞名的陶劇場？林懷民說，「跟狗一樣，用鼻子聞，我很早就聞到陶冶的好。」他解釋，陶劇場已參加過100多個藝術節，去過40多國演出，可見不只他「聞」到他們的好。

林懷民強調，這次的合作在於「破」，突破原有的風格是很重要，也讓他看到世界上最無價的「青春」。

陶冶表示，「青春」是舞者面對的痛，因為青春有時限，但是他看到林懷民，才明白青春是永恆，是無時無刻不懈的追求完美的狀態。

陶冶說明，和雲門合作不止學習敬業精神跟態度，也看見雲門人熱愛跳舞的靈魂。這次，將和12位舞者合作帶來舞作「12」，藉由「雲」的流動探討身體自然的姿態，盼透過舞蹈追求無形無相的水的狀態。

鄭宗龍認為，他的編舞風格和陶劇場不太相同，因生長於艋舺，他喜歡搖擺、花花綠綠的風格，他希望個人的風格能豐富陶劇場的表演，音樂則找來林強操刀。

鄭宗龍提及，此次將和9名舞者合作，透過每次的合作都可以發現舞者個人的成長經驗，每個生命的載體都能舞動出不同風貌，這次帶來作品「乘法」，希望能發揮9乘9得81的效果。

相對於兩位編舞家的奔放炫目舞作，林懷民的「秋水」清澈安定，如同啟發他的那條溪水「純潔無雜質」，他將攜手五位資深舞者，周章佞、黃珮華、楊儀君等完成。

陶冶更分享趣事道，陶劇場的舞者多為光頭，而雲門的舞者都保有頭髮，對於因應舞蹈而嘗試新造型的可能，有些人感到很期待，有些則很緊張！

林懷民補充道，陶劇場舞者之所以幾乎都是光頭，是因為他們「虐待」舞者使用很多頭部動作，如果留著頭髮，命或許就保不了了！而雲門舞者保有頭髮則可演出任何角色。

雲門也宣布，雲門2因應林懷民的退休將暫停。兩團合併的雲門舞集將由25位舞者組成並於8月後開工。

雲門舞集以及陶劇場演出將於10月11日至13日高雄衛武營首演，10月17日至20日台北兩廳院，10月26日及27日於台中國家歌劇院登場。更多詳情請前往官網及臉書查詢。



演出資訊（圖/雲門舞集官網）