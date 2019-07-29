嚐家鄉美食兼抽獎 新竹移工們這個週末過得好開心

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）關懷外籍移工休閒生活，新竹市政府7月22日至市內外籍移工宿舍舉辦「迎賓映象月」法令宣導暨樂活活動，市長林智堅到場參加，他肯定外籍移工對城市經濟發展、社會安定的付出，期許透過各項措施讓外籍移工感受新竹市的友善溫暖與包容。

「迎賓映象月」活動，融合菲律賓、印尼、泰國、越南四國意象，除聘請熱情肚皮舞老師帶動外籍移工一起運動外，更有50份史迪奇各式抱枕獎品的摸彩活動，提升參與感。

另外安排行動餐車，由菲律賓籍廚師掌廚，烹煮五花肉條醃番茄醬、烤豬等，再加上金桔汁等調味，現場香氣滿溢，讓百名移工朋友大快朵頤。

菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處人員也到場宣導在台合法工作的保障，呼籲外籍移工們遵守工作規範，切勿私下非法打工或逃跑。

特別到場參與活動的茹爾表示，健康有氧肚皮舞挺實用的，以後可以隨時運動放鬆一下。

抽中史迪奇大抱枕的幸運兒，移工西西莉開心的說，新竹是個很友善的城市，她在這裡工作12年了，放假時常會到東門城附近走走，很喜歡新竹這個幸福城市。

新竹市工處說明，1955外籍勞工24小時諮詢保護專線（簡稱1955專線），外籍勞工、雇主或仲介公司如有任何諮詢、申訴，或法律扶助、轉介保護安置，皆可隨時撥打「1955專線」，由專人提供24小時雙語免費服務。