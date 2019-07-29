痛批金權政治 黃國昌：政府放縱有權者「用印章搶銀行」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）時代力量立委黃國昌以「台灣的下一步」為題進行系列演說，28日在台北國際會議廳再度開講，談金權政治如何斲傷台灣發展、釀成沉痾積弊，國會失能，放任貪污，掠奪式的經濟，奪走了下一代的未來。當藍綠皆墨，是非黑白，又當如何伸張？

黃國昌表示，每到總統大選，候選人無一不以打經濟牌，但連矢志促進產業升級轉型的國家發展基金，都押錯了投資標的，誰還能相信政府？他以近日如興紡織弊案為例，董事長陳仕修已因違反證交法，遭檢調約談移送。

黃國昌指，2017年國發基金對這牛仔褲大廠注資新台幣15億元，協助併購中國玖地集團，但拿台灣納稅人的錢，在台灣資本市場籌資，形式上投資中國，實質卻是遭到吞掉。「併購後兩年，所有台灣高級主管全被殲滅，都換了中國主管」，他忿忿不平地說道。

黃國昌表示，台灣人民的資金，這樣變相洗到中國，廠房地點根本黃土一片，財報上的設備、工資成本，又是如何捏造？他早在去年6月就向國發會示警，應成立調查小組。不料，調查小組是成立了，成員卻包括如興老闆陳仕修的親戚，要求黃國昌交出線人與相關資料。他痛心疾首地說，「這是要害死吹哨人嗎？」

在這場演說中，黃國昌舉出了多項貪汙弊案。從中央到地方，從立院到地方議會，由上而下的金權政治，不分藍綠，不分黨派顏色，濫權的權貴比比皆是。若不揪出蛀蟲、惡魔黨，就是放任有辦法的人，「用印章公然搶銀行」。

黃國昌再揭國健署菸捐貪汙弊案，他提到，每包菸除了菸稅，竟連健康捐也遭有心人士中飽私囊。政府成立了戒菸治療管理中心，此一機構職責乃是推動戒菸治療，並監督各診所開辦計畫運作情況。然而，關於藥局浮報戒菸經費、詐取補助款之情事時有耳聞，連監管單位自己都在貪汙。

黃國昌痛陳，他召開記者會後，戒菸中心內部的第一個動作不是究責，竟是先查「內奸」！衛福部則煞有介事地發了一個新聞稿，經調查「並無重大瑕疵」。如此圖利、包庇、掩飾、扯謊、拒絕面對，就是一種掠奪式經濟。

這諸多弊案，如何不令人痛心？如何不令人憤怒？黃國昌問。

清廉是從政基本要求，但黃國昌指，不該跨越的紅線，竟遭政客透過法律將紅線往後挪。他舉台中前議長張清堂、前台中縣議長張廖貴專、彰化縣前議長白鴻森等人為例，拿著公款吃喝玩樂，這就是我們的議事廳文化嗎？

針對國會失能，他語重心長地表示，從蔡英文到朱立倫，藍綠候選人在上一屆總統大選時，都承諾強化國會對行政機構的監督。然而，幾年過去了，國會改革不是沒做，公開透明的理想，已透過議事直播達成，但台灣亟需的國會聽證調查制度改革，至今仍無下文，兩大黨的夸夸而談，盡皆跳票。

經濟要發展，首先得杜絕貪污，而揭陋除弊，有賴強而有力的監管機制。黃國昌疾呼，若不揪出貪腐政客，從根本改變金權政治之陋習，台灣的下一代，台灣的未來，只會繼續被無情掠奪。