牛死要火葬不能埋 印度人民黨要員惹議

在主張印度教至上的印度人民黨要員口中，牛也有信仰了。印度北方省印度人民黨領導人物最近稱，牛死後不能埋葬，因為埋葬是穆斯林的儀式，牛死後應採用印度教火葬。

今日印度（India Today）報導，北方省印度人民黨（BJP）領導人物許瑞瓦斯塔瓦（Barabanki Ranjit Shrivastava）近日在市政機構會議上宣稱，由於埋葬是一種穆斯林的儀式，牛死後不應被埋葬。

許瑞瓦斯塔瓦主張，牛死後應以白布包裹，再以印度教火葬儀式進行。

他甚至表示，要請同黨的北方省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）深入研究此事，並強調自己是前任市政機構主席，也是現任主席的丈夫。

不過，許瑞瓦斯塔瓦上述說法立刻引來許多網友嘲諷，一些印度網友說，他們不知道牛也有宗教信仰；但也有支持者留言說，牛死後應以檀香火化。

印度牛被視為是印度教神明的坐騎，因此在印度教徒眼中是神聖動物，激進印度教分子甚至主張包括印度牛的所有牛隻都不可以殺害作為食物，只能讓它自然死亡，這也導致印度的大街小巷都有失去經濟價值被拋棄的牛群無人照護散步覓食，甚至阻礙交通。

許瑞瓦斯塔瓦常因激進宗教言論惹爭議，他4月在印度國會下院大選期間，曾公開呼籲選民，如果想要摧毀穆斯林，就應該投給印度人民黨，這項言論被輿論批評是製造宗教對立及抹煞印度多元價值。

BJP近來有多名政治人物陸續發生醜聞，包括BJP議員的兒子毆打執法人員；北方省烏納奧縣（Unnao）出身的BJP省議員性侵少女被控告後，少女與家人昨天下午坐車外出時，突然遭車牌刻意被塗黑的卡車撞擊，導致和少女同車的兩個阿姨死亡，少女也受傷住院。

由於印度性侵案即使在重罰下仍屢屢發生，問題就在不但警方不認真辦案，被告甚至行賄交保後恐嚇被害人與家屬撤告，還有被告僱用殺手對被害人下手，以平息案件，因此昨天被害少女這場意外，引發各界關注。

莫迪為約束同志不要做出引發社會輿論批評的行為，日前特別公開要求所有同黨議員、官員、領袖和相關親屬必須謹言慎行，否則要依黨規處分。