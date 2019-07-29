「一日印度」在光復新村 體驗最道地手繪與傳統服飾

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓民眾體驗到豐富多采的印度文化，臺中市政府7月20日在霧峰區光復新村辦理「一日印度村」，包括印度表演、印度茶文化、傳統服飾及彩繪等，社會局長李允傑表示，這場活動結合社區、學校一同體驗印度生活，期盼從社區開始，讓在地看見國際，國際走入社區，推動台中城巿國際化。

光復新村打造印度村，遊客一踏進村子彷彿置身異國，現場以芒果葉和萬壽菊做裝飾，芒果葉在印度象徵著欣欣向榮，每當節慶活動時家家戶戶掛上祈求祝福。

此外，表演活動也相當精彩，有印度熱情音樂舞蹈、北柳社區長輩們的花博健康操，讓在地和國際文化互相交流。

台中市社會局長李允傑表示，這場活動是在地文化與印度間的國際交流盛會，結合中興大學、亞洲大學、霧峰六股社區、北柳社區、坑口社區、復興國小及峰谷國小、神岡三角社區國際志工工作營等，讓創生的力量從光復新村開始捲動。

台中市社會局指出，印度是南亞最大國，人口位居世界第二，也是世界第三大經濟體，多元文化影響著全世界，為讓民眾更了解印度，台中市府規劃快閃一日印度村，讓民眾感受到印度音樂舞蹈的熱情、塔布拉鼓（tabla）古典節奏、莎麗（Saree）及漢娜(Henna)彩繪的美。