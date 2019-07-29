【更新】共軍演習疑超越海峽中線？！ 專家稱：此次應有5大軍種參演

發稿時間: 2019-07-29 18:10

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）軍聞社今(29)日發稿稱，針對媒體報導「中共軍演，部分超越海峽中線」、「遼寧號可能穿越台灣海峽進行軍事活動」等情事，國防部今表示，呂姓海軍退役少校與國防部公布海峽中線定義認知有誤，所評述中共相關軍事活動的內容，涉及國家安全，若未經查證即逕自對外發布，易造成國人疑懼與社會不安。

國防部指出，中共迄今未放棄以武力犯台，且於東海及當面東南沿海舉行各種年度計畫性軍事演習，造成中華民國台灣2300萬同胞反感，無助於兩岸和平發展，更嚴重破壞區域的安全與穩定。

國防部強調，面對日益嚴峻的敵情威脅與區域情勢的變化，國軍以負責任的態度，運用聯合情監偵作為，充分掌握台海周邊海、空域動態，妥慎應處，維護國家安全，確保區域穩定，籲請國人放心。

發稿時間: 2019-07-29 15:10

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國廣東海事局今(29日)晨發布航行警告，稱7月29日上午6時至8月2日18時，在東山島海域進行軍事活動。我國防部表示，全程監偵掌握應處，國人可放心。

中國廣東海事局發布「粵航警0164」航行警告指出，今(7/29)上午6時至8月2日晚上6時，在5個座標的水域範圍內進行軍事活動，禁止無關船隻進入。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩，上午10時左右在臉書PO文表示，演訓地點位於東山島海域，在金門大帽山西南約55.5公里處；雖然操演區距離澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線！

關於海峽中線，國防部長嚴德發今(2019)年4月在立法院備詢時指出

海峽中線是一條假想線、默契線，目的是維持和平與區域穩定。早期由美國所協調。 共軍蓄意逾越這條線，就是侵害國防安全，並非自由航行。

中央社29日引述國防部發言人史順文少將說，國軍全程運用情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊海、空域動態，即時應處，確保國家安全與區域穩定，籲請國人放心。

「浙航警0623」與「粵航警0164」航行警告，一個在東海，另一個在台灣海峽南部，解放軍究竟要演練什麼？根據呂禮詩臉書中午PO文，他研判

解放軍將進行的是「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial）及兩棲登陸演練。

圖/Lu Li-Shih臉書

呂禮詩PO文指出，依據《環球時報》日前對中國國防部透過官網將於東南沿海等海空域組織演習的報導，此次軍演可能「陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊」五大軍種參演。

對照解放軍六月底在南海進行攻船彈道飛彈（anti-ship ballistic missile, ASBM）的試射，火箭軍與戰略支援部隊的協同作戰應已完成驗證，故在舟山島以東部的北部操演區先進行火箭軍的反介入演練；東山島則在其後進行兩棲登陸操演。

他並指出，日前共軍北部戰區一編隊穿越宮古海峽，且不尋常地納編航空母艦整補的901型綜合補給艦，顯示遼寧號航空母艦可能穿過台灣海峽或在台灣周邊海域進行操演。