陳昇在花蓮「玉里天堂路」開唱　水田搭舞台「搖到暈」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)被譽為全台最美縣道的花蓮縣道193線，昨(28)日首次舉辦封路嘉年華！

綜合《自由》與中央社報導，花蓮193縣道不但是全台最長縣道、也被譽為最美縣道，其中玉里麻汝段有一條隱藏版「天堂路」，景致不輸台東伯朗大道。

193農青禾音樂埕的「夏，田音樂會」，昨在玉里鎮麻汝路段封路700米，舉辦農村創意行走、農村市集等系列活動，晚上還有陳昇、原民藝人桑梅絹等獻唱，讓偏遠的部落一下子湧進大批遊客，盛況空前。

圖/193農青禾臉書

搭在水上的舞台。圖/花蓮好好玩臉書

「玉里天堂路」是玉里鎮松浦里近年新興景點，小徑從193線蜿蜒進入「沒有一根電線桿」的縱谷田野，漂亮程度不輸池上天堂路。

「193農青禾音樂埕－夏，田音樂會」的會場，就位於天堂路北側的麻汝部落外環道，下方還開闢一塊水田搭建「水上舞台」及田埂座席，活動從昨下午2:30開跑，讓193縣道沿線包括福音、麻汝等偏遠部落湧進大批車輛，都是要來參加封路嘉年華。

封路活動現場邀請玉里、富里、瑞穗的小農及店家擺攤，每一攤在裝飾風格上都很用心，呈現唯美的文青風。

193線昨瞬間變成「行人專屬」道路，路邊還鋪稻草邀遊客「躺在馬路看天空」，柏油路也開放大小朋友拿起彩色粉筆塗鴉，遊客則搭乘農用搬運車徜徉縱谷的水田，十分悠閒。

圖/花蓮好好玩臉書

圖/花蓮好好玩臉書

傍晚五點半後，夏田演唱會開鑼。陳昇與阿VAN、新寶島康樂隊一上台，就稱讚舞台「搭在水田上」很有巧思，陳昇還說「搖得他都暈了」，演唱會還提供玉里特產的文旦柚啤酒「旦是又何奈」，讓陳昇在舞台上暢飲，爭取在地產品曝光度。

陳昇以玉里河東行動郵車(如下圖)為背景的「水尾郵便車」，為演唱會開場，還接連獻唱「愛你一萬年」等多首歌曲。

接著包括金曲獎最佳原民歌手桑梅絹、鬆餅痕樂團、李竺芯接力熱唱3小時；為重現早期農村生活情景，昨主辦單位還訂出「DRESS CODE」，入場者若穿著花襯衫搭配斗笠、農用袖套(如下圖)，可獲贈旅英畫家優席夫設計的運動毛巾一條，也吸引不少遊客提早進場，創造市集的攤商收益。

圖/193農青禾臉書

中央社引述農委會水土保持局花蓮分局長陳淑媛表示，花蓮193縣道位於海岸山脈腳下，沿途稻田及兩側山脈景色四季變換，每年6、7月，玉里路段有金黃色阿勃勒、艷紅鳳凰花盛開，景致宜人。

為讓更多人看見當地的美，利用農忙之餘，花蓮分局決定舉辦一場不同以往的音樂會。

陳淑媛說，此次音樂會取名「193農青禾音樂埕」是取台語「攏緊好」諧音，「埕」是土地空間概念，也是早期農村曬穀休憩的庭院。主辦單位邀請民眾來此躺馬路、畫馬路、到水田尋寶，還有在地小農產品，美食調酒，共度「夏田演唱會」。

值得一提的是，全台唯一的汽車行動郵局原本就是專門服務玉里193線偏遠地區的民眾，昨也駛入現場，開設臨時郵局，販售「未來明信片」、「個人化郵票」，鼓勵民眾投遞給一年後的自己，留下難忘的玉里193體驗。

全台唯一的汽車行動郵局也到現場，開設臨時郵局，販售「未來明信片」、「個人化郵票」。中央社