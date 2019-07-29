〈時評〉草包黃袍加身　果凍街頭啟動

7月27日上午國民黨全代會，正式提名有草包認證的高雄市長韓國瑜為2020年國民黨總統參選人。當天下午，台北街頭出現了連署要請郭台銘出來參選總統的街頭活動。這表示，在2020年大選中藍軍極可能會分裂。其實韓國瑜的特徵，是講一些空泛的口號，而其政見執行力非常低。但是因為他裝做庶民、魯蛇的代表，而被稱為已經有「金剛不壞之身」。例如說他講的「65歲以上國家養」的政見，明明在財務上極為不可行，但是號稱財經專家的朱立倫，不批評他這個政見。而做過行政院長的張善政，可能是在寄望有機會變成「韓張配」，也沒有出來在郭台銘的「6歲以下國家養」以及韓國瑜的「65歲以上國家養」這兩個政見之間，以財務的觀點來做一個公平的評論，實在是令人失望！

這兩週蔡政府出國訪問友邦拼外交的專機上，國安局人員走私上萬條香菸，引發軒然大波。雖然國安局長下台負責、官邸警衛室主任下台負責，華航則有兩位副總調職等。而借用總統專機走私案雖然說往上追溯到前幾任總統時期，可謂行之有年的陋習，然而由於總統府發言人黃重諺一句「超買」引發了很大的批評，使蔡政府的形象重挫。雖然目前一再定位為「走私」，而且蔡總統也下令無上限的徹查追究責任，何時能夠止血尚不可知，因此，第三勢力的空間目前也擴大了許多。

由誰來帶領第三組總統候選人？目前浮上檯面上有三位，一位是一直在強調不會脫黨、也一直勤走基層的、没有參加國民黨總統初選的前立法院長王金平。一位則是參加初選卻落敗17%的鴻海前董事長郭台銘，當然另外一位就是台北市長柯文哲了。其實郭台銘初選落敗17%說來也是有點冤枉。因為在電視上，我們看到郭台銘指出，綠黨的民調在初選前一、二週比較，一週之內蔡英文的支持度降了17 %。我們可以如此推測：這17%就是灌到韓國瑜身上，即使不是全部17%，至少也是絕大部分。因此，公平的來講在國民黨的初選民調上面，其實郭台銘與韓國瑜的差距應該在5%之内才是符合台灣的政治現實。

在這情況下，我認為第三勢力，應該是以郭台銘領軍，例如說郭、王配或郭、柯配。這樣才是最強的，而另外一位，則可以當成行政院長的人選。如此才是一個堅強無比的鐵三角，顯然是勝過國民黨的韓國瑜多多。而且可以跟目前執政黨提名的蔡英文總統一較長短的。

最後，我也想向老朋友柯P喊話：柯P看我高怪這個老朋友，5年前把你拖出來參加519反核大遊行，使得你因為台大科技部案被調查打壓，而走上了選台北市長的政治路。那麼，這一次2020年大選就忍一忍，讓有國際視野、有中國經驗及美國經驗的鴻海董事長郭台銘來當總統候選人。你就繼續在台北市長的位置上努力，當個副總統候選人。選上你高升為副總統、選不上你還是好好做你的台北市長，四年之後還是有機會問鼎大位的。

希望我們智商高達157的柯P，能夠聽聽我這個年過70的老朋友的建議！