阿富汗選戰開跑就傳攻擊案20死 總統副手也受傷

阿富汗總統甘尼今早剛說「和平即將來到」這個飽受戰爭蹂躪的國度，但總統選戰才開跑沒多久，喀布爾市中心下午就傳出重大爆炸案釀20死50傷，連副總統候選人沙雷也遭波及。

這起攻擊發生在下午4時40分左右，多名槍手在爆炸後隨即闖入附近的阿富汗綠色趨勢黨（Afghan Green Trend Party）辦公室。與甘尼（Ashraf Ghani）搭檔競選的綠色趨勢黨魁沙雷（Amrullah Saleh）因飛來彈片受傷，隨後撤離辦公室。

路透社報導，政府官員提供的照片顯示，沙雷坐在一處綠地，右臂有血跡，周圍都是保安人員。

內政部發言人表示，阿富汗軍方與槍手在鄰近爆炸地點的一棟4層建築物駁火6個多小時，有150位平民獲救，4名歹徒遭擊斃。目前尚無團體宣稱犯案。

總統選戰開跑首日就發生這起暴力事件，不啻為一大警鐘，必須關注阿富汗糟糕的安全局勢，以防先前選舉亂局和謀殺案再現，加上阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）與美國外交官員料於近日恢復和平談判，這起事件格外引人矚目。

法新社報導，阿富汗負責和平事務的部長拉希米（Abdul Salam Rahimi）稍早表示，這起攻擊事件死亡人數增至9人，另有25人受傷。起初消息說有2人喪生。

然而路透社最新報導說，政府聲明指出，這起爆炸造成至少20死、50傷。

甘尼今天稍早才神情愉悅地展開競選活動，希望抵擋來自另外17位候選人的挑戰，以期在兩度延後、目前訂於9月28日的總統大選中贏得第2任期。他稍早堅稱，在阿富汗經歷近18年衝突後，「和平即將來到」，並可能會與伊斯蘭主義極端組織塔利班舉辦關鍵會談。

拉希米昨天表示，兩週內會與塔利班直接會談，以作為美國主導推動更大和平行動的一環。這類發展很關鍵，因為目前控制或影響半個阿富汗的塔利班仍拒絕與甘尼政府對話，並將喀布爾當局視為非法政權。

但塔利班在卡達的政治總部發言人夏亨（Suhail Shaheen）今天卻說，他們不會和阿富汗政府進行面對面協商，否認拉希米宣稱將召開類似會議的聲明內容。他說：「唯有外國勢力先宣布撤退，阿富汗內部才可能開始談判。」