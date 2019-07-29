〈時評〉人才外流的警訊

台灣人才的培育及出走，如以內憂外患形容，並不過分，亟待政府重視，並儘速尋求解決之道。

內憂的部分，台灣高科技人才的培育，正面臨青黃不接的窘境。107學年度，科技領域碩、博士生，共計9萬3千人，比99學年度足足少了1萬6千人。為什麼台灣學生不願意繼續深造，原因當然很多。其中台灣的大學，這幾年進步不大，在國際排名並沒有亮眼的成長，不足以吸引優秀學生深造。

少子化，學生人數減少，當然也是原因之一。但是，更重要的是，台灣科技業20年來，還是處於代工，在高階研發方面，並没有特別的突破，各種研究環境或經濟條件，不能吸引學生做更大的挑戰及突破。

值得擔心的是，惡性循環，越沒有人願意挑戰高階的研究及學習，工業發展就越難突破，在質方面，正陷入窘境。

至於外患的部分，正是全世界都在搶人才，台灣優秀的人才，在大量、快速的流失中。以建國中學為例，每年畢業即出國的人數激增，去年已達15%，北一女畢業生達5%。

看看國外大學是怎麼搶優秀學生的，香港、新加坡大學，提供全額獎學金及生活費，吸引台灣優秀學生，大家早已耳熟能詳，不是新聞。紐約大學阿布達比分校，提供4年價值1千萬元台幣的條件，包括學費、住宿費全免，還補助生活費、來回機票，並可留學紐約或佛羅倫斯。該校與建中、北一女、台中一中等校接洽，學生興趣高昂。

法國教育部也沒有閒著，最近派員到台灣的中一中、武陵、康橋等學校訪問，台灣優秀學生可先讀高等學院預備學校，免費食宿，兩年通過考試，再讀三年高等學院，可以直接拿碩士。台灣優秀學生的流失，可以想見。

最近一期的商業周刋報導，日本企業來台徵才，以台灣薪資的1.6倍，搶台灣的服務業經理、初創業者、IT工程師。以致6年之間，台灣年輕人赴日工作，大幅增加6.7倍，已超過1萬人。

許多日本大企業，如軟體公司NSW、東芝、日本雅虎、Line在福岡的研發中心，到處都有台灣優秀青年的足跡，而且人數不少。今年第一季，日企對台灣提出的工作機會，比5年前增加373%，其中以軟體及網路相關業務需求最多。

最近日本興起的珍珠粉圓熱潮，日本餐飲業以月薪10萬元，挖角台灣飲料店的店長。在台灣，通常他們的月薪是3萬5千元。

台灣現在已面臨少子化及高齡化的嚴重挑戰，現在又面臨高科技人才培育不足及國外大學、企業挖角的挑戰，台灣政府，你究竟該怎麼辦？