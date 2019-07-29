香港抗爭遍地開花　香港眾志羅冠聰呼籲八月大罷工

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）因《逃犯條例》而爆發的抗爭持續兩個月，港府依舊漠視民意，致使每逢週末各地便出現抗議活動。然而，上週末（27、28）香港警方在元朗及西環暴力鎮壓抗議民眾，不間斷地施放催淚彈、橡膠彈等，亦波及未參與抗議的路過民眾或當地居民。

「香港眾志」創黨主席羅冠聰在Facebook上批評，昨晚（28）警方在西環至上中環一帶的清場行動，超出必要的武力使用範圍，「完全是以傷害市民為目的」。晚間7時一到，警方隨即舉旗並同時施放催淚彈、橡膠彈，完全不給予任何反應時間，議員、社工的斡旋調停被忽視，前線記者亦遭受暴力對待、甚至中彈，甚至有醫護人員頭部被速龍小隊毆打，留下一地被敲破的頭盔。

羅冠聰痛批，港警稱不上是「紀律部隊」了，淪為「只是受命於殺害市民的專業鎮壓、傷人部隊。他們的專業，是與民為敵。」

羅冠聰呼籲香港市民做好行動升級的準備，在「和理非」(和平、理性、非暴力)的前提下，於八月發起「全面大罷工」。羅冠聰指出，大罷工是「圍魏救趙」的最好辦法，「反送中行動者在街頭被拘捕及打得頭破血流，我們就要營造更大的外圍壓力，令政府投鼠忌器。」

羅冠聰也承認或許無法一次就能令政府讓步，但至少可以讓年輕人知道有人在背後支持著他們，「如果連這個責任都不負起，是對不住這班年輕人的。」



網上呼籲8月5日大罷工的傳單（來源 香港抗議民眾Telegram群組）

民主黨立法會議員鄺俊宇也表示，香港抗爭可能將於八月進入第三階段，更多市民將將矛頭指向政府。鄺議員指出，現在示威活動「遍地開花」擴散的全港各處，各行各業都紛紛發表聲明批評政府作法，公部門內亦有職員，以遮住身分訊息的證件在社群媒體上批評政府作法，早前更有警務處職員爆料上層要求接線生擋下元朗報案。