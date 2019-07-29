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長期關注人口販運與難民權益 韓國律師來台分享經驗

移民署「2019防制人口販運國際工作坊」，邀請獲頒2018年打擊人口販運英雄獎的韓國律師金鐘哲來台分享韓國防制勞力剝削經驗。

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/29 11:51
（圖/ 移民署）

（圖/ 移民署）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部移民署7月25至26日舉辦「2019防制人口販運國際工作坊」，邀請獲頒2018年打擊人口販運英雄獎的韓國律師金鐘哲（Kim Jong Chul），來台分享韓國防制勞力剝削經驗。

金鐘哲身為律師，爲了維護對人口販運被害人的權益與定位，及查明韓國和全世界的強迫勞動問題，他以細緻的「現場調查」爲基礎，研究結果增進對跨國(境)及產業中的強迫勞動及其他人權濫用的了解，提供臺灣作為人口販運防制的參考。

金鐘哲律師畢業於高麗大學，通過韓國司法考試成爲律師。在司法研修院(第36屆)時期，他在國際難民支援團體"避難所"擔任志工，開始關注難民人權。

金鐘哲2011年1月成立了難民等移民公益法中心，擁護難民及脆弱移民人權的非營利公益律師團體，致力於救助難民和關懷被拘禁移民等社會弱勢族群的權利。

金鐘哲表示，他很開心能獲頒英雄獎，尤其是由美國第一公主伊凡卡所頒贈，伊凡卡人很親切，美麗與智慧兼具，她非常關心人口販運的議題，人口販運不僅危害基本人權，亦是侵害自由的嚴重犯罪行為，具有跨國境及組織性，打擊人口販運應是全球行動。

移民署表示，我國在人口販運防制工作，是採取「4P」面向推動，包含查緝起訴（Prosecution）、被害人安置保護（Protection）、預防宣導（Prevention）及加強國際交流合作之夥伴關係（Partnership）。
移民署
人口販運防制

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