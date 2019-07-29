長期關注人口販運與難民權益 韓國律師來台分享經驗

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部移民署7月25至26日舉辦「2019防制人口販運國際工作坊」，邀請獲頒2018年打擊人口販運英雄獎的韓國律師金鐘哲（Kim Jong Chul），來台分享韓國防制勞力剝削經驗。

金鐘哲身為律師，爲了維護對人口販運被害人的權益與定位，及查明韓國和全世界的強迫勞動問題，他以細緻的「現場調查」爲基礎，研究結果增進對跨國(境)及產業中的強迫勞動及其他人權濫用的了解，提供臺灣作為人口販運防制的參考。

金鐘哲律師畢業於高麗大學，通過韓國司法考試成爲律師。在司法研修院(第36屆)時期，他在國際難民支援團體"避難所"擔任志工，開始關注難民人權。

金鐘哲2011年1月成立了難民等移民公益法中心，擁護難民及脆弱移民人權的非營利公益律師團體，致力於救助難民和關懷被拘禁移民等社會弱勢族群的權利。

金鐘哲表示，他很開心能獲頒英雄獎，尤其是由美國第一公主伊凡卡所頒贈，伊凡卡人很親切，美麗與智慧兼具，她非常關心人口販運的議題，人口販運不僅危害基本人權，亦是侵害自由的嚴重犯罪行為，具有跨國境及組織性，打擊人口販運應是全球行動。

移民署表示，我國在人口販運防制工作，是採取「4P」面向推動，包含查緝起訴（Prosecution）、被害人安置保護（Protection）、預防宣導（Prevention）及加強國際交流合作之夥伴關係（Partnership）。