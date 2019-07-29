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都是為了生活賺大錢 地球上第一個駭客居然會是它？

無論是為了自己還是用來癱瘓其他植物，為了生存，它們不得不搜集他人的資訊，過著「駭客」般的生活。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/29 11:01

平原菟絲子(Cuscuta campestris）。(照片來源：維基百科)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 駭客攻擊資安的手法日新月異，但是你知道嗎？其實3,000多萬年前，就有植物為了生存，必須「駭」進其他植物偷基因！國外科學團隊一則研究結果顯示，「平原菟絲子」會透過攻擊其他植物，獲得養分，維持生命。

法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」報導，學名「Cuscuta campestris」是「平原菟絲子」，是旋花科「菟絲子屬」下的一種寄生植物，原產於北美中部地區。

由於其構造特殊，缺乏葉與根，無法自行透過光合作用產生養分。經常依附在其他植物身上，並透過接觸面，生出吸器吸取養分。

美國賓夕法尼亞州立大學(Pennsylvania State University)的植物演化專家，Claude de Panphilis表示，平原菟絲子會「寄生」在各種植物身上，吸食養分，最後殺死該株植物。但也因為和其他植物有非常親密的接觸，平原菟絲子還會先解除對方的防衛基因，方便偷取養分。

無論是為了生存，還是用來癱瘓其他植物，同一個研究團隊2013年在《公共科學圖書館：綜合(Plos One)》科學雜誌上曾提到，3,000多萬年前，「平原菟絲子」也曾經能自給自足，製造養分。

然而，由於某種原因，它們喪失了部分用於光合作用的基因，讓它們無法自行生產能量，才逼著它們不得不開始依靠其他植物過活。

對於該植物的操作模式，科學家已於7月將研究報告刊登在《自然—植物(Nature Plants)》。
植物

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