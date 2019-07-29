曼谷台灣高教展獲肯定 吸引「泰」優質學子來台深造

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為增加台灣高等教育能見度，並提升泰國學生來台升學意願，泰國臺灣教育中心於7月27日上午10點至下午6點，在泰國曼谷舉辦「臺灣高等教育展」，臺灣近30所知名大學校院參展，提供各領域的國際學程招生及獎學金資訊。

泰國臺灣教育中心在泰國曼谷、清邁及依森(Isan)三個城市分別設有辦公室，提供赴臺就讀學位與華語文等課程及獎學金資訊，受我國教育部委託，已在泰國連續舉辦7年高等教育展。

包括國立台灣大學、國立台灣師範大學等將近30所台灣一流大學前往泰國參加今年的台灣高等教育展，動態提供各校介紹、學程說明、申請入學流程及獎學金等資訊，並將於會場邀請泰國畢業校友和泰國學生分享臺灣留學經驗，提供觀展者抽獎獎品及贈送臺灣珍珠奶茶活動等。

駐泰國代表處童振源致詞時表示，台灣的大學相當國際化，目前提供全英語學程總計有477個學程，其優質大學已受到泰國政府高度肯定。國立台灣大學已於去年受邀到泰國與安美德大學(Amata University) 合作設立學程。

童振源進一步說，為吸引國際優秀學生，台灣政府與各大學提供多樣化的獎學金以供選擇，而台灣政府提供泰國學生的全額獎學金每年25名，台灣各大學提供大約1,200個獎學金給泰國學生申請。

臺灣高水準之高等教育已獲得國際肯定，成為驅動臺灣經濟成長的主要動力之一，為近年來許多東南亞國家學生出國進修的首選，2018年赴臺就學境外生人數成長已超過12萬人，泰國赴臺留學學生人數再創歷史新高達到3,236人、大幅增長52.28%，持續為台灣第十大境外生來源。