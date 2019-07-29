【影】港警西環清場殺紅眼　甚至對同袍丟催淚彈

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨日（28）下午，香港市民發起由中環遮打花園遊行至上環中山紀念公園，但港警僅批准遮打花園集會。晚間7時左右，警方在西環一帶開始清場，一路向東推進，以警棍、警盾暴力對待抗議民眾。

自晚間7時自11時，將近4個小時，港警連續施放催淚彈及橡膠子彈，向東將抗議民眾推回中環，情況混亂，致中西區呈幾乎無法與外部進出的狀態。香港地鐵8時起，暫停港島線往上環站以西的服務。

其間，有警察暴力對待早已被制伏在地的市民，甚至企圖重踏在市民右手上，暴力程度顯然超出職務範圍，被其他抗議民眾質疑，根本是警方藉機洩恨。四小時的巷區游擊戰中，港警一共拘捕49人，眾多市民被打受傷或遭催淚彈波及。



港警於德輔道西一帶清場（來源 香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）



港警於德輔道中開槍（來源 Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視）

另一批警察11時許自中環向西突進，包抄抗議民眾，要求民眾從上環站離去，否則進行拘捕。警方也在中上環一帶天橋網路上設置防線，驅趕記者。上環重要地標國際金融中心（IFC）的職員則走向警方防線，要求前線「轉告給你們的指揮官聽，我們不歡迎你們進入商場。」

另外，香港大學學生會校園電視也捕捉到，天橋上的警察對著地面上的警察施放催淚彈，未知是操作失誤亦或是只要見到人群便動武，互相舉黑旗的滑稽畫面卻被香港網友大聲讚好，譏笑是「白警vs黑警」。



港警對港警施放催淚煙霧（來源 Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視）

香港政府持續漠視民意，致使抗議活動衝突越演越烈，不只是民間多個行業公開發信譴責港府、港警，政府內部亦有不滿的聲浪，昨日數名政府新聞處主任聯合發表「香港政府新聞處新聞主任致全體香港人公開信」，批評林鄭月娥，力挺香港市民「只有暴政，沒有暴徒。」