港府新聞主任挺反送中：只有暴政沒有暴徒

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港反《逃犯條例》示威遊行已延燒八週，港府至今未正面回應民眾訴求，身處前線的警民衝突不斷，昨（28）日港府新聞處主任打破沉默，發表「香港政府新聞處新聞主任致全體香港人公開信」，力挺香港市民反送中，並表示「只有暴政，沒有暴徒。」

港人週日仍持續上街，儘管香港警方僅批准示威者在遮打花園集會，但示威者人數眾多，隨後便展開「自主遊行」，兵分多路試圖讓警方反應不及。晚間示威再陷混亂，警民對峙，警方狂射催淚彈等武器清場，多人受傷。

港府今（29）凌晨發布的聲明稿指出昨晚共有49人遭到逮捕，並表示「一批激進示威者作出違法行為，大規模破壞政府公物、四處縱火、使用多樣致命武器襲擊警察。警方予以最嚴厲的譴責。」

在昨日午間發布的聲明中，港府新聞處主任便批評，林鄭月娥領導的政府從未正面回應市民訴求，向媒體交代及解釋的工作亦不足，「而每個週末透過新聞處，以政府發言人名義譴責示威活動更成為例行公事。其實除了譴責，政府又有沒有解決當前困局的決心和承擔？」

提及21日在港鐵元朗站發生的白衣人士無差別襲擊民眾一事，新聞主任指出，港府釋出的新聞稿以激進及暴力衝擊等字眼形容上環的反政府示威者，但對在元朗發動形同恐怖攻擊的白衣暴徒，卻刻意輕描淡寫，「實在是混淆視聽，侮辱港人智慧，行為可恥。」

新聞主任要求政府回應示威者五大訴求，包括正式撤回修訂《逃犯條例》，成立獨立調查委員會，徹底調查及追究警隊濫權等。

新聞主任也強烈抗議日前新聞處副處長斐博歷要求公營機構「維護特首尊嚴」一事，表示在當前政治危機下，盲目支持政府施政或維護特首面子，不但完全無助解決問題，更加是妄顧廣大市民福祉，違背公僕宗旨，「我們相信，只有暴政，沒有暴徒。願事件可以盡快平息，社會回復平靜，香港人享有免於恐懼的自由。」

以下為「香港政府新聞處新聞主任致全體香港人公開信」全文