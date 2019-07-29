〈時評〉中美貿戰12輪談判登場 勿期待太高

中美貿易戰在二度休兵時隔80天後，第12輪經貿談判本周二、三（30、31日）在上海復談，將由美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤與中國副總理劉鶴舉行會談。市場人士認為，中美雙方分歧難解，此次會談不會取得很大的進展，應該僅聚焦於中方向美方購買農產品，以及美方放鬆華為禁令兩大問題， 至於其它議題，似乎不必過於期待。

白宮日前指出，此次上海會談雙方將討論七大議題，包括智財權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務業、貿易赤字及協議執行問題。美總統川普在談判前夕，在白宮橢圓形辦公室發表談話，警告中方不要拖延，讓會談還沒舉行就透露難度，一般預料將僅先解決兩大問題，即如何讓中國兌現購買美國農產品承諾，及如何讓美國採取具體措施為華為解禁。

似乎雙方領袖對這次談判結果並無太多期盼，以致兩方談判前文攻武嚇、互相較勁動作樣樣沒少！繼中俄軍機聯合編隊進入韓國領空後，美方在談判前夕也派一艘作戰軍艦通過台灣海峽，這是今年以來美艦第6度穿越台海。

美近日更積極推動取消包括中國等多國在WTO的「開發中國家」地位。白宮26日發言指出，WTO若在未來90天內仍無實質進展，就不要將WTO特定成員視為開發中國家對待。此舉被視為是針對中國而來，這些舉動樣樣都不利談判。

中美貿易戰開打至今，目前兩國在經濟表現上都受很大衝擊，雙方領袖各自也都面臨沈重壓力，以中國為例，貿戰加速外資撤離，中國失業人口迅速增加。據日媒報導，已造成超過500萬間中國企業倒閉，中國失業人口可能高達千萬人，且中國GDP每下降一個百分點，將造成100至200萬人失業。

最令中國高層擔心的則是房地產泡沫隱憂。據統計，中國房地產總值高達430兆人民幣，是去年GDP 5倍。日本在1990年房地產泡沫爆破前，房地產總值是GDP 2倍。2008年美國次貸危機的金融風暴前夕是1.7倍，已被房產專家形容這「史上最大泡沫」，恐瀕臨爆破危機。

中國是美國百年未遇的對手，在過去100多年歷史中，從來沒有一個對手有過接近美國GDP一半的經濟規模，且被視為在未來10年有可能超越美國，成為世界最大經濟體。川普就是要阻止中國成為世界的領袖，不惜發動中美貿易戰，但隨貿易戰不斷升級，原本希望能迅速看到貿易戰勝利的人們，似乎感到失望。不少美國企業及民眾均意識到，一旦美中關係徹底破裂或脫鉤，可能對世界秩序造成巨大衝擊，導致全球在2020進入經濟衰退的危險，美國國內反戰聲浪高越來越高。

也許誠如川普所言，中國對貿易談判態度就是「以拖待變」，明年底美國大選當他勝選時，中國就會馬上簽署協議了。果真如此，中美貿易戰將成為持久戰，就看中美兩國領袖誰頂不住壓力先投降，要不然就得等到明年年底美國大選後再見真章了。