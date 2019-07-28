電費10月將調漲？台電澄清：純屬臆測

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台電上半年大虧近300億，引發外界揣測10月電費將有所調整，對此，台電澄清，目前「電價穩定準備」尚有417億元可供調節，現在任意斷定台電營收盈虧與電價漲幅，純屬臆測。

中國時報指出，台電上半年大虧近300億，估計電價要漲5%倒6%才夠。加上較貴的綠能年底起陸續啟用，明年開始，民眾恐將面臨電價年年喊漲壓力。

對此，台電已於今（28）日發出新聞稿表示，今（2019）年下半年預估國際燃料價格走低，且夏季電費挹注可增加營收，另電價有審議機制及「電價穩定準備」保障台電合理利潤，自2017年實施電價公式以來皆有盈餘，預期台電今年全年營收損益也不至於虧損。

台電說明，上半年度非屬夏季電價實施期間，營收確有偏低情形，再加上國際燃料價格略高於預期，發購電燃料成本增加，導致上半年虧損297億元。隨著每年6至9月夏季電價實施期間，夏季電費收入挹注，以及預期國際燃料價格將較上半年走低，全年之營收應可有所改善。

台電指出，電價調整由經濟部於每年四月及十月公告是否調整。電價公式自實施以來已考量5%合理利潤供台電填補累積虧損，「電價費率審議會」視台電經營績效指標計算台電合理利潤，過去兩年均有保障台電公司合理利潤。目前「電價穩定準備」尚有417億元可供調節，現在任意斷定台電營收盈虧與電價漲幅，純屬臆測。