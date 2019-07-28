港人728再上街示威　中聯辦膠板護中國國徽

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）繼昨日在新界元朗的大規模遊行後，香港人今（28）日再度走上街頭抗議，表達對香港警方在上週日（21）示威清場行動的不滿，至下午三時，示威者已經擠滿原定集會地點遮打花園，隨後便展開「自主遊行」並兵分多路往金鐘、銅鑼灣等方向行去。

經過昨晚在元朗的混亂後，港人今日仍再度著黑衣上街，隨著對港府的不信任及不滿逐漸激化，抗議的訴求也從撤回《逃犯條例》、特首林鄭月娥下台，擴大到要求成立獨立調查委員會徹底調查警民衝突事件並追究責任、抗議警黑（警察與黑社會）、全面真普選等。

香港媒體報導，儘管香港警方僅批准示威者今日在遮打花園集會，截至下午三時許，數以千計示威者已經擠滿遮打花園附近一帶，隨後他們便展開遊行，沿途大喊「黑警！可恥！」、「時代革命，光復香港」、「撤回惡法 獨立調查」、「平反暴動定性」、「撤銷檢控 雙真普選」等口號，也有示威者沿途設起路障。

媒體也指出，在上週日遭示威者蛋洗及噴漆的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）外的中國國徽，今日已加裝透明膠板保護，中聯辦外也部署多名警察巡邏。

▶︎ 香港中聯辦外的中國國徽加裝塑膠板保護，遭到網友譏諷（照片翻攝自Twitter）

至於昨日的「光復元朗」遊行是抗議上週日在港鐵元朗站發生的白衣人士手持竹棒、金屬棒無差別地攻擊市民、記者及議員的暴力事件，警察在白衣人士離去後才姍姍來遲也造成港人對政府與港警的不信任感加劇。

由於昨日遊行並未獲得警方同意，港警在集會開始數小時後，約晚間五、六時左右，便開始施放催淚瓦斯等，並將警方防線推進示威者進行清場。晚間約十時，俗稱「速龍小隊」的鎮暴警察更衝進元朗站毆打仍在該地聚集的民眾，有示威者被毆至受傷，亦有人被拘捕，媒體稱情況宛如上週日白衣人士的暴行。

今日則傳出「光復元朗」遊行的發起人鍾健平在午間被警方帶走，原因為「煽惑非法集結罪。」