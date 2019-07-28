華航總統專機免稅菸　2006以來24次逾4萬條

國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，華航今天公布最新資料，2006年至今24次總統專機任務的免稅菸品銷售數量，共4萬1904條。

華航上週開記者會，針對國安人員這次利用華航執行總統專機私運約萬條菸品事件，向社會致歉，同時公布2014年至2019年共10次總統專機的菸品銷售量，共3萬5121條。

華航今天再公布2006年至2013年，14次總統專機菸品銷售數量共5887條；另查到2015年還有兩次總統專機菸品銷售分別是10條及886條。

華航也說明，公司董姓與黃姓員工是這次專機隨機工作人員，外傳其身分為總統府或國安局「貴婦」，並非事實。有關這兩名員工代購免稅品違規案，將送專案人評會懲處；相關法律責任由司法單位調查。

根據華航提供的數據，2006年至今，歷任總統有26次出訪是搭華航飛機，但華航擔任總統專機只有24次。

華航特別說明，2012年8月的敦誼專案、2009年8月的敦睦專案，都不是總統專機型態，是正班客機，華航沒有指派專案主管隨機，銷售的菸品數量為所有旅客統計資料，分別是16條及74條。

華航上週記者會說明因2013年系統轉換，先前的總統專機菸品銷售資料難查出；記者會後，交通部不滿，認為華航交代不清，要求華航應積極找出歷年來總統專機出訪菸品銷售情形，查出究竟何時讓違規情形變常態，而形成歷史共業。

華航說，多日來動員各應用系統及資料庫管理人員，針對公司免稅品預訂及銷售相關系統進行資料復原及勾稽，陸續成功回溯2013年前資料，將做為調查依據。