首屆「混東區」封街演唱會ØZI掀高潮　柯文哲：再定位東區

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北市商業處與台北市東區商圈發展協會昨（27）日首度以「混音樂x混人文x混乾淨」為主題，於東區進行封街舉辦「台北東區PLUS-混有意思」活動，邀請金曲獎最佳新人ØZI、創作歌手柯有倫等演出，鄰近店家也祭出優惠響應。

到東區逛街、吃喝已不再是新鮮事！為推廣東區多元豐富面貌，鄰近捷運忠孝復興站的大安路一段及周邊區域，昨日首度進行封街舉辦演唱會，以多元音樂融合人文風格，展現出東區新風貌。



ØZI演出為活動掀起一波高潮（圖/台北東區混有意思臉書）

台北市政府柯文哲市長表示，市府啟動「忠孝東區振興計畫」以「一個再定位，三個主策略」協助東區轉型，持續與在地對話，「混搭」就像東區的個性，任何創新都能發生，藉由首次在東區的大型實驗活動，期望為東區再定位。

柯文哲說明，三個主策略分別為「強化主題空間」、「活絡捷運地下街」及「規劃人行系統」，目前透過鄰里交通改善計畫，已鋪設標線型人行道7處，總計約639公尺，並更新側溝及調整停車格位，讓街區環境更友善；同時，積極透過於東區地下街辦理活動並規劃捷運出入口及東區硬體空間改造，自8月起頂好廣場及龍門廣場將展開一連串的更新工程，東區即將煥然一新。

此次，活動分為四大類型，其中，主要的「混舞台」上有嘻哈頑童大淵與正男、金曲新人ØZI、林愷倫 （Karencici）及創作型歌手柯有倫接棒演出，另外三個舞台也播放融合搖滾、抒情、電音等不同風格的音樂，讓民眾一起搖擺。

現場更規劃塗鴉牆、夏夜電影院等活動、大安路上店家也推出餐飲優惠等好康，更多詳情請前往「台北市商業處-我是商Ya人」或「台北東區 混有意思」查詢。



塗鴉牆（圖/台灣英文新聞 Lyla）



現場照片（圖/台北東區混有意思臉書）